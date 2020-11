Der neue, verschärfte Lockdown in Österreich bringt ab morgen, Dienstag, auch wieder die Schließung der Buchhandlungen. Wie im Frühjahr ist der Einkauf im stationären Buchhandel jedoch online oder mit telefonischen Bestellungen weiterhin möglich – und wichtig für das Weihnachtsgeschäft, das im Buchhandel traditionell besonders wichtig ist.

Übersichtsportal

Eine umfassende Übersicht von heimischen Buchhandlungen finde sich auf der Homepage buchhandel.at, von wo man mit wenigen Klicks zu den jeweiligen Online-Shops gelange, betonte der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels am Montag in einer Aussendung. Online könne man auch Bücherschecks kaufen, die in über 400 Buchhandlungen österreichweit einlösbar seien. (APA, 17.11.2020)