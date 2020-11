"Natürlich" könne man als Autorin reich werden. Doch das Risiko ist hoch, sagt Daniela Larcher im Gespräch. "Ich kann Millionärin sein oder ein Sozialfall." Foto: Imago

Sie ist eine der erfolgreichsten österreichischen Autorinnen und widmet sich mit aller Leidenschaft den düsteren Seiten der menschlichen Spezies und Historie. Im Gespräch mit Anne Feldkamp und Michael Hausenblas lässt Daniela Larcher in ihren Schaffensprozess blicken. Sie verrät, wovor sie sich fürchtet, was sie an Verbrechen fasziniert und ob sie schon einmal das Gesetz gebrochen hat. "Natürlich kann ich manche Morde in meinen Büchern gut nachvollziehen. Trotzdem, dieses Recht, jemandem das Leben zu nehmen, hat einfach niemand", sagt Larcher in der zweiten Folge des STANDARD-Podcasts Feierabend. (red, 18.11.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von Thalia Österreich. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: Thalia