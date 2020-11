Was half Ihrer allgemeinen Verfassung? Was wollen Sie beibehalten, was anders machen?

Welche Beschäftigung hilft Ihnen in diesen Wochen? Foto: gettyimages/istockphoto/mixetto

Erfahrung macht gelassen. Zumindest ein bisschen. Und immerhin sind wir mittlerweile alle ziemliche Lockdown- und Pandemieprofis. Sechs Wochen lang war unser Alltag im Frühjahr großteils ausgesetzt, nun geht es in die zweite Runde. Und während die Umstände natürlich ernst sind, kann es sich besser anfühlen, diese Situation nicht zum ersten Mal zu erfahren und zu wissen, was einem gutgetan hat – und was man vielleicht anders machen will.

Hat man sich beim ersten Lockdown wenig um gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung geschert, wird man diesmal versuchen, zumindest etwas besser darauf zu achten. War man umgekehrt im Frühjahr allzu bestrebt, keine Minute ungenutzt verstreichen zu lassen, wird man diesmal vielleicht ein bisschen weniger streng zu sich sein.

Manche Anschaffungen aus dem Frühjahr kommen einem auch jetzt wieder zugute: die qualitativ hochwertigeren Kopfhörer, mit denen man beim Spazierengehen Musik und Podcasts hören oder daheim halbwegs schallisoliert arbeiten kann. Die Thermoskanne für Treffen an der frischen Luft, die zahlreichen neuen Bücher und Games für die Beschäftigung daheim. Man weiß, welche Menschen einem in Zeiten wie diesen guttun und welche Routinen einem helfen, den unterbrochenen Alltag gut zu bewältigen.

Wie ist das bei Ihnen?

Was haben Sie aus dem ersten Lockdown gelernt, das Ihnen nun zugutekommt? Was können Sie anderen empfehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 18.11.2020)