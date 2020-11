Google Pay nun auch in Österreich. Foto: SCreenshot

Das Warten der Android-Nutzerinnen und -Nutzer hat ein Ende: Der Bezahldienst Google Pay ist nun auch in Österreich verfügbar. Vorerst bietet Mastercard den Service in Kooperation mit den Banken N26, Revolut, Curve, Monese und Viva Wallet an. Mithilfe von Google Pay kann man in Geschäften mit dem Smartphone wie mit einer Kredit- oder Bankomatkarte mit NFC-Funktion bezahlen. Dazu muss man lediglich das Gerät an das Kassenterminal halten.

"Zu Google Pay hinzufügen"

Google Pay funktioniert mit sämtlichen Karten von Mastercard der teilnehmenden Partner. Um den Bezahldienst nutzen zu können, müssen Android-Nutzerinnen und -Nutzer ihre entsprechende Banking-App öffnen und dort über den Button "Zu Google Pay hinzufügen" ihre Mastercard mit Google Pay verknüpfen. Danach können sie Google Pay über ihre Banking-App nutzen. Weder Google Pay noch die Banking-App müssen dafür geöffnet werden. Eine Internetverbindung ist ebenfalls nicht notwendig. Im April des vergangenen Jahres hat Apple bereits seinen Bezahldienst Apple Pay in Österreich an den Start gebracht. Der Service wird mittlerweile von zahlreichen Banken unterstützt.

Trend

Kontaktloses Zahlen boomt. Die Coronavirus-Pandemie ließ den Anteil an kontaktlosen Transaktionen in Europa auf gute 80 Prozent in die Höhe schnellen. "Die Erhöhung des Betrags von PIN-freien Transaktionen auf 50 Euro kommt gut an – ein Trend, der voraussichtlich über die Zeit hinweg bestehen wird", so Mastercard. (sum, 17.11.2020)