Seit Dienstag gelten strengere Ausgangsbeschränkungen. Wie sieht es in der Stadt aus, wie auf dem Land?

In der Wiener Innenstadt war Dienstagvormittag spürbar weniger los. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Österreich läuft wieder auf Notbetrieb – seit Dienstag befinden wir uns im zweiten scharfen Lockdown. Vielen fallen die Bilder der leeren Innenstädte und der ausgestorben wirkenden Dörfer aus dem Frühjahr wieder ein – aber ist das auch dieses Mal so? Ob sich Österreich an den Lockdown hält und wie unterschiedlich es in der Stadt und auf dem Land aussieht, erzählen Katharina Mittelstaedt und Steffen Arora vom STANDARD. (red, 17.11.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von McDrive. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.