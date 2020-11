Bogdan Rošcic: "Der Faltmechanismus ist einfach genial."

Foto: Lalo Jodlbauer

"Ich habe vor 15 Jahren in London für ein Plattenlabel in South Kensington gearbeitet und wohnte in einer winzigen Wohnung. Wie das dort halt so ist. Weil die U-Bahn dort so überfüllt war, wollte ich mir ein Fahrrad kaufen.

Irgendwann stand ich vor einer Auslage und sah dieses Bike von Brompton. Ich schlug zu, und schon bald wurde das Verhältnis zwischen mir und dem Fahrrad ein sehr enges. Der Faltmechanismus ist einfach genial. Man kann Taschen auf den Rahmen klicken, mit denen sich ein halber Haushalt transportieren lässt. Englisches Engineering at its best!

Später, ich lebte in Berlin, habe ich mir ein zweites gegönnt. Mit ihm unterwegs zu sein ist fast wie fliegen. Ich könnte die beiden allein durch ihre Geräusche unterscheiden. Jetzt muss ich nur noch einen schönen Radweg vom 13. Bezirk zur Oper herausfinden, wo man nicht unbedingt auf Hauptverkehrsadern unterwegs ist. Da heißt es wohl, ein paar Umwege in Kauf nehmen, aber das ist beim Radfahren sowieso das einzig Wahre."