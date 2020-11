Kardamomschnecken von Joseph Brot Foto: Petra Eder

Während wir hierzulande Kardamom hauptsächlich als Gewürz in der Vorweihnachtszeit verwenden, kommt er in Nordeuropa ganzjährig zum Einsatz – in schwedischen Kardamomschnecken beispielsweise.

Die Bäckerei Joseph Brot hat sie seit wenigen Wochen im Sortiment. Die köstlichen Stücke aus flaumig buttrigem Germteig mit intensiver Kardamomwürze schicken einen sofort auf eine geschmackliche Reise. Auch schon was! (Petra Eder, RONDO, 24.11.2020)