Kontra

von Katharina Rustler

Bei getrennten Betten denke ich an viele Einzelbetten in ein und demselben Raum: Kinderzimmer, Krankenhausstation oder Hostelschlafsaal. Dass an all diesen Orten separierte Schlafmöbel bevorzugt werden, ist nachvollziehbar. Sie sind dort einfach praktischer. Aber im eigenen Schlafzimmer sind sie eine ausgesprochene Unart!

Wie funktioniert das überhaupt? Bringt man sich gegenseitig ins Bett, um sich ein paar Meter weiter abzulegen? Muss man in der Nacht aufstehen, um den Schnarchenden wachzurütteln? Und wie läuft das mit dem Beischlaf – trifft man sich in der Mitte?

Nein, also in ein Schlafzimmer gehört EIN Bett. Ja, ein Doppelbett. Oder sogar ein Dreifachbett. Je größer, desto besser. Und die Matratze sollte aus einem Stück bestehen. Ein mittiger Spalt ist die Vorstufe getrennter Schlafplätze! Das gemeinsame Bett ist Ruheoase, Spielwiese und Freizeitpark, wo man sich immer am anderen wärmen kann. Und wer will schon allein in den Freizeitpark? (RONDO, 12.1.2021)