In Salons dürfen Friseure ihre Dienste nicht mehr anbieten, aber bei Kunden zu Hause schon? Möglicherweise war dies gar nicht so geplant. Foto: dm/Marco Riebler

Nach derzeitiger Rechtslage sind Hausbesuche von Friseuren und anderen körpernahen Dienstleistern auch während des verschärften Lockdowns erlaubt. Diese Ansicht vertreten die Experten der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) ebenso wie jene der Arbeiterkammer (AK). Unklar ist allerdings, ob dies beabsichtigt ist oder ob es sich um einen Irrtum handelt. Licht ins Dunkel könnte das Gesundheitsministerium bringen, aber das schweigt seit Montagnachmittag zu dem Thema – obwohl in beiden Kammern der Ruf nach Rechtssicherheit laut wird.

"Wir hoffen auf eine Klarstellung des Gesundheitsministeriums", hieß es am Dienstagvormittag aus der WKO. Es sei nicht einzusehen, dass "körpernahe Dienstleistungen im stationären Betrieb, also in den Studios, verboten sind, aber deren Erbringung mobil möglich ist". Angesichts der Verantwortung, die Covid-Pandemie einzuschränken, empfiehlt die WKO daher, körpernahe Dienstleistungen im Haushalt des Kunden nur "in Ausnahmefällen oder aus medizinisch notwendigen Gründen" durchzuführen.

Ruf nach Rechtssicherheit



Auch Silvia Hruska-Frank, stellvertretende Leiterin der Abteilung Sozialpolitik in der AK Wien, sieht in der Verordnung des Gesundheitsministeriums kein Verbot, diese Dienstleistungen mobil, also im Haushalt der Kunden, zu erbringen. "Die Frage ist, wie sinnvoll das ist", sagt sie angesichts dessen, dass bei Hausbesuchen viele Kunden ältere Personen seien. Sie mutmaßt, dass diese Möglichkeit gar nicht beabsichtigt sein könnte. Hruska-Frank fordert daher Rechtssicherheit vom Gesundheitsministerium – wobei aus der Sicht der Juristin für eine Änderung eine neue Verordnung nötig wäre.

Die Frage, ob und wann eine solche geplant ist, ließ das Gesundheitsministerium vorerst ebenso unbeantwortet wie jene nach dem Inhalt einer möglichen Anpassung. Man hoffe, "bereits in den kommenden Tagen eine Antwort übermitteln zu können", hieß es am Dienstagnachmittag. Immerhin, am Vortag herrschte noch generelles Schweigen: Es gab keine Auskunft darüber, ob die Erbringung körpernaher Dienstleistungen im Haushalt der Kunden erlaubt ist und – wenn ja – weshalb diese Ausnahme eingeräumt wurde.

Mobile Friseure verunsichert



Von Fällen, dass Friseurbetriebe ihre Mitarbeiter zu Kunden nach Hause geschickt hätten, weiß AK-Expertin Hruska-Frank bisher nicht zu berichten. Das könne auch daran liegen, dass Friseursalons üblicherweise gar nicht über die besondere Ausstattung ihrer darauf spezialisierten mobilen Kollegen verfügen. Sehr wohl hätten sich aber diese, obwohl sie selbstständig seien, auf der Suche nach Rechtssicherheit irrtümlich bei der AK gemeldet.

Insgesamt waren im Vorjahr aus der Friseurbranche etwas mehr als 9.000 Mitglieder bei der WKO gemeldet, darunter etwa 47 Prozent Einpersonenunternehmen. Informationen darüber, wie viele davon als mobile Friseure tätig sind, liegen der Kammer nicht vor. Zu körpernahen Dienstleistern zählen neben Friseuren auch Kosmetiker, Fußpfleger und Masseure. Bereits während des ersten Lockdowns mussten diese Betriebe geschlossen halten. (Alexander Hahn, 17.11.2020)