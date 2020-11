Pro

von Alexander Amon

Eine neue Konsolengeneration ist immer etwas Besonderes. Gut, diesmal sprechen wir primär von schnelleren Ladezeiten und höherer Auflösung, aber man kauft sich ja auch ein Gefühl. In diesem Fall mehr Komfort und eine Investition in die Zukunft. 2021 wird spieltechnisch sicher ein Wahnsinn. Battlefield 6, Resident Evil: Village, Horizon Forbidden West, Deathloop, Gotham Knights. Alles, was wir heuer verpasst haben, wird nächstes Jahr nachgeholt.

Klar, die meisten Games gibt es auch auf PC, aber bis ein God of War "fremdgeht", wird es wohl noch dauern, und darauf kann und will ich nicht warten. Zudem sehe ich bei den Konsolen immer auch Mut zum Neuen. Speziell der Dualsense-Controller der PS5 zeigt, dass Sony und/oder Microsoft noch immer bereit sind, etwas auszuprobieren, was neue Hardware betrifft. Die haptischen Möglichkeiten und die adaptiven Trigger machen schon in den ersten Games unglaublich Spaß.

Die Xbox Series X/S ist da pragmatischer, bietet derzeit nichts, was nicht auch auf Xbox One oder PC möglich ist. Dennoch genieße ich den Game Pass am liebsten auf der Couch und mit kurzen Ladezeiten. Die Hardware der X würde als PC ein Vielfaches kosten, das wurde mehrfach bestätigt. Gut, ich kann dafür nicht aufrüsten, aber das will ich genauso wenig wie Antivirensoftware installieren oder mich um diverse Updates kümmern.

Die neuen Konsolen braucht man genauso wenig wie das neueste Smartphone oder die teuerste Grafikkarte. Aber wenn man diese Dinge hat, dann fühlen sie sich in den richtigen Händen einfach sehr gut an. Bei mir schwingt sicher auch viel Nostalgie mit. Ich habe jede Playstation am ersten Tag aus den unmöglichsten Orten geholt, nur damit ich am selben Tag noch damit spielen konnte. Diese Begeisterung will ich mir auch 2020 nicht nehmen lassen.