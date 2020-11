Eggs Florentine sieht man auf den Speisekarten in den USA oft als vegetarische Alternative zu Eggs Benedict. Der Unterschied zu Eggs Benedict besteht in der Verwendung von Spinat statt Schinken. Sauce Hollandaise wird zudem häufig mit Sauce Mornay ersetzt – hier in der einfachen Variante ohne Dotter. Als Brotunterlage dient in den USA meist ein English Breakfast Muffin, ein Weißbrot, das in der Pfanne gebacken wird (Rezept hier). Es eignet sich aber auch anderes Gebäck oder Toastbrot. Hier habe ich Sauerteig-Focaccia vom Vortag verwendet.

Für 4 Eggs Florentine:

Für den Spinat:

20 g (2 EL) Butter

1/4 Zwiebel (35 g)

mind. 100 g frischer Babyspinat

Für die Sauce Mornay (reicht für 6 Eier):

20 g (2 EL) Butter

15 g (1 gehäufter EL) Mehl

300 ml Milch

30 g Hartkäse (hier: ½ Bergkäse, ½ Parmesan)

Außerdem:

4 English Muffins, Toastbrote oder anderes Gebäck

4 möglichst frische Eier

Salz & schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Rezept-Eggs-Florentine.pdf Größe: 0,16 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.