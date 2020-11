Die neuen Gastro-Hotspots findet man auf dem Land auf Tankstellen und in Kfz-Werkstätten

Lockdown-Treffpunkt Autowerkstatt. Foto: APA

Die oberösterreichische Großmutter hat bezüglich der im Hiesigen weitverbreiteten Arbeitsmoral immer und immer wieder gemeint: "So weit du sie schiebst, so weit hast du sie." Das ergänzt sich mit einem anderen ihrer Lieblingssager fast perfekt: "Solange es nicht hin ist, ist es nichts."

Man ahnt es schon, auch an dieser Stelle geht es heute um den zweiten Lockdown. Wir können ihn der Einfachheit halber gleich weiter auf dem Land spielen lassen. Immerhin gilt es auf dem Land angesichts der geschlossenen Wirtshäuser derzeit, einen neuen Trend zu beobachten.

Wie mehrere dort ansässige zuverlässige Quellen berichten, beginnt sich abseits der aktuellen urbanen In-Treffs Würstelstand und Dönerbude, von einer breiteren Bevölkerungsschicht noch weitgehend unbeachtet, ein neuer sozialer Begegnungsort abzuzeichnen.

Wirtshausersatz

Die Jahreszeit schreit ja auch angesichts der Winterreifenmontage danach. Mann fährt derzeit sehr gern auch wegen kleinerer Wehwehchen des Autos in die Kfz-Werkstatt, um dort bei ein, zwei mitgebrachten Bierchen mit anderen Gesinnungskollegen auf die Erledigung der Reparatur oder des Reifenwechsels zu warten.

Das ist möglicherweise gar nicht so zu verurteilen, wie man sich im ersten Moment entrüsten möchte. Immerhin werden so die aktuell unter den massiven Besucherzahlen leidenden Tankstellen als Wirtshausersatz tagsüber ein wenig entlastet. Manch Kunde reist schließlich nur zur Tankstelle an, um nicht das Auto, sondern sich selbst zu befüllen.

Fachsimpeln

Die Tankstelle auf dem Land kompensiert schon länger das dortige Gaststättensterben. Die Autowerkstatt ersetzt sozusagen für die Erwachsenen nun auch das Homeschooling. Immerhin kann man ja bei der Reparatur zuschauen, vielleicht etwas lernen – und ein wenig mit Gleichgesinnten fachsimpeln.

Das mit der Maskenpflicht erweist sich dabei allerdings erwartungsgemäß als Problem. Man darf jetzt nicht alle Männer über einen Kamm scheren, aber: Kurz gesagt, Masken gelten in der Tankstellen- und Werkstättenszene als etwas unmännlich. Unpraktisch sind sie sowieso. Drei Mal dürfen Sie raten wieso. Ja, auch Zigaretten spielen dabei eine gewisse Rolle. (Christian Schachinger, 18.11.2020)