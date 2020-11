Schlägt alle: Anya Taylor-Joy in "The Queen's Gambit".

Foto: Netflix

Hier die Mediennews vom Dienstag:

Ersatzprogramm: Mit diesen Serien schaffen wir es durch den Lockdown

Finanzen: ORF-Konzern dürfte im Corona-Jahr 2020 etwas mehr GIS-Haushalte und Ergebnis schaffen als budgetiert

Medienwissenschafter Buschow: "Man will doch nicht bedrucktes Papier fördern"

Kanzler im "Bürgerforum" auf Puls 4: Kurz hofft auf "stärkere Normalität"

Quoten: 187.000 sahen "Corona-Bürgerforum" mit Kanzler Kurz auf Puls 4

"Not amused": Royals verärgert über neue Netflix-Staffel von "The Crown"

Nach Kritik: CNN-Korrespondentin entschuldigt sich für Vergleich von Pogromnacht mit Trump

Serien-Adaption: Alicia Vikander legt "Bei Anruf Mord" als Serie neu auf

"Der Bergdoktor" bleibt Corona-freie Zone: Neue Staffel ab Jänner

Corona: Regisseur Judd Apatow dreht Pandemie-Komödie für Netflix

"Pressefreiheit in Gefahr": Kritik an Sicherheitsgesetz in Frankreich

Frankreich: Radiosender RFI veröffentlichte versehentlich rund 100 vorbereitete Nachrufe

Schlagerstar als Miezekatze: Vicky Leandros bei "Masked Singer" raus

Auszeichnungen: Zwei ORF-Filme für den deutschen Fernsehfilmpreis nominiert

TV-Tipps für Dienstag: Österreichs Adel, Undercover unter Tieren und Dave

