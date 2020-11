Die chinesische Rakete Langer Marsch 5 soll demnächst eine Sonde in Richtung Mond schicken. Foto: imago images/Xinhua

Wenchang – Noch in diesem Monat will China eine Sonde zum Mond schicken, die Material vom Erdtrabanten zurück zur Erde bringen soll. Eine Rakete vom neuen leistungsfähigen Typ Langer Marsch 5 Y5 wurde in dieser Woche auf die Startrampe des Raumfahrtbahnhofes in Wenchang auf der Insel Hainan gebracht, wie Staatsmedien berichteten. Bei einer erfolgreichen Rückkehr mit Proben wäre China nach den USA und der Sowjetunion in den 1960er- und 1970er-Jahren erst die dritte Raumfahrtnation, der dieses Vorhaben gelingt.

Start möglicherweise am Dienstag

Der Start des nach der chinesischen Mondgöttin Chang'e 5 benannten Raumfahrzeugs wird von US-Experten am kommenden Dienstag erwartet, ist aber offiziell nur für "Ende November" angekündigt. Es wird eine der kompliziertesten Missionen, die Chinas Raumfahrt bisher unternommen hat: Erstmals würde ein chinesisches Landegerät wieder vom Mond starten, Gesteinsproben mitnehmen und ein unbemanntes Docking-Manöver im Orbit des Erdtrabanten vornehmen, bevor das Raumschiff wieder zur Erde zurückfliegt.

Nachdem eine Langer-Marsch-5-Rakete im Juli die Marssonde Tianwen-1 auf den Weg gebracht hatte, wäre es der zweite reguläre Einsatz des leistungsstarken, mehr als 800 Tonnen schweren Lastenträgers dieses Typs. Langer Marsch 5 gilt als eine der tragfähigsten der Welt und wird mit der amerikanischen Delta IV Heavy oder Falcon 9, der europäischen Ariane 5 oder der russischen Proton-M verglichen. Doch gab es beim ersten Flug 2016 Probleme. Nur mit Mühe konnte ein Satellit in eine Umlaufbahn gebracht werden. Der zweite Start 2017 war dann ein glatter Fehlschlag, weil das Haupttriebwerk versagte und die Rakete ins Meer stürzte. Die Fehlersuche und der erforderliche Umbau des Triebwerks führten zu einer mehr als zweijährigen Verzögerung der Raumfahrtpläne.

Hinter den USA die Nummer Zwei im All

Wenn alles klappt, soll 2021 mit Langer Marsch 5 auch der Bau der chinesischen Raumstation beginnen. Eine etwas veränderte 5B-Version soll das Kernmodul sowie zwei weitere Teile für Experimente ins All bringen. Sollte die Internationale Raumstation ISS wie geplant 2024 ihren Dienst einstellen, wäre China dann die einzige Nation mit einem bemannten Außenposten im All. Es gibt aber auch Spekulationen, dass die ISS vielleicht länger in Betrieb bleibt. China gibt mittlerweile mehr für seine zivilen und militärischen Raumfahrtprogramme aus als Russland und Japan und rangiert damit direkt hinter den USA. (red, APA, 22.11.2020)