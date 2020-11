SWITCHLIST

Oliver Mark

20.15 FAMILIENDRAMA

Mein ein, mein alles (Mon Roi, F 2015, Maïwenn Le Besco) Brillant gespieltes, in Rückblenden erzähltes Drama um eine ebenso leidenschaftliche wie toxische, selbstzerstörerische Liebe einer Frau zu einem nur vermeint lichen Traummann. Mit Vincent Cassel und Emmanuelle Bercot. Bis 22.15, Arte

20.15 JUSTIZDRAMA

Ökozid (D 2020, Andres Veiel) Das Szenario ist im Jahr 2034 angesiedelt: Die Folgen der Klimakrise sind dramatisch. Dürre und Hochwasser vernichten die Lebensgrundlage von Millionen Menschen. Die Katastrophe wird zum Gegenstand eines juristischen Verfahrens. Zwei Anwältinnen vertreten 31 Länder des globalen Südens, die ohne Unterstützung der Weltgemeinschaft dem Untergang geweiht sind. Mit Friederike Becht, Nina Kunzendorf und Ulrich Tukur. Bis 21.45, ARD

Foto: rbb/zero one film/ Julia Terjung

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wild und wunderbar – Chinas unbekannte Natur Schneeleopard, Wildpferd, Alligator, Elefant und Kranich – sie alle gehören zur wilden Tierwelt Chinas.

Bis 21.15, Servus TV

20.35 RUNDES LEDER

Fußball: Österreich gegen Norwegen Oliver Polzer kommentiert, Rainer Pariasek moderiert, Herbert Prohaska und Helge Payer analysieren. 23.25, ORF 1

22.15 REKONSTRUKTION

Leni Riefenstahl – Das Ende eines Mythos Die Dokumentation wirft ein anderes Licht auf Leben und Werk der Regisseurin. Leni Riefenstahl, die selbst den Mythos der Mitläuferin befeuerte und die von Filmhistorikern noch immer als bahnbrechend gewürdigt wird, war nicht nur eine glühende Verehrerin Adolf Hitlers, sondern auch selbst in Naziverbrechen verstrickt. Bis 23.10, Arte

Foto: Nara/Heinrich Hoffmann

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: USA – die schwierige Versöhnung Der Ausgang der Präsidentenwahlen in den USA bestätigt, wie tief die Spaltung Gesellschaft geht. Auch wenn der nächste US-Präsident wohl Joe Biden heißt, haben mehr als 70 Millionen für Donald Trump gestimmt.

Er will seine Anhänger weiter über Twitter und Fox News mobilisieren. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+: Joe Biden – der (voraussichtlich) neue US-Präsident Aller Voraussicht nach wird der Demokrat Joe Biden im Jänner 2021 als neuer US-Präsident angelobt werden.

Er wird dann 78 Jahre alt sein und damit der älteste Präsident, den die USA je hatten.

Ein Porträt des künftigen US-Präsidenten, der seit fast fünf Jahrzehnten in der Politik ist und dessen Leben von schweren Schicksalsschlägen geprägt ist. Bis 23.50, ORF 2

23.20 REPORTAGE

Aufschrei der Jugend Seit Anfang 2019 be gleitet die Filmemacherin Kathrin Pitterling Berliner Protagonistinnen und Protagonisten der Klimabewegung Fridays for Future. Wer sind die jungen Menschen, die da auf die Straße gehen? Was treibt sie an? Bis 0.50, ARD