In dieser Galerie: 2 Bilder Die Österreicher haben beschlossen, sich ganz normal vorzubereiten. Das einzige Ziel ist der Aufstieg in die Abteilung A der Nations League. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER Veton Berisha, bis 2019 bei Rapid, schaut wieder in Wien vorbei. Foto: APA/PFARRHOFER

Liveticker: Österreich vs. Norwegen, Mi. 20.45 Uhr

Es ist ein spezielles Fußballspiel. Skurril ist eine schamlose Untertreibung, wettbewerbsverzerrend und wahnwitzig passen eher. Aber die Uefa ist gnadenlos, zieht die Nations League beinhart durch. Sie ignoriert die Corona-Pandemie. Ein Schelm, der denkt, dass es ums Geld geht. Österreichs Teamchef Franco Foda kann für die Situation überhaupt nichts, er musste sich selbst eingestehen: "Man versteht vieles nicht."

Seine Mannschaft trifft am Mittwoch (20.45, live ORF 1)trotzdem im leeren Happel-Stadion auf Norwegen. Üblich ist, dass der Gegner in einem Länderspiel auch eine richtige Nationalmannschaft mit einem dazugehörigen Teamchef stellt. Fehlanzeige.

Die Elite befindet sich nach einem positiven Corona-Fall (Vize-Kapitän Omar Elabdellaoui) samt Coach Lars Lagerbäck in Quarantäne. Es wurde ein Not-Kader herbeigezaubert. An der Linie steht Leif Gunnar Smerud, der sich in einer normalen norwegischen Welt um die U21 kümmert. Der 43-Jährige sagte: "Wir haben fürchterlich viel zu gewinnen und sehr wenig zu verlieren." Ruben Gabrielsen hatte sich einen Umhang wie Superman um die Schultern geworfen, zu dramatischer Musik eilt der Verteidiger zur Wohnungstür und reckt seinen Pass in die Kamera. Gabrielsen, das soll dieses Instagram-Video beweisen, steht bereit, um seine in höchste Not geratene Heimat zu "retten". Der Kapitän des französischen Zweitligisten Toulouse ist einer von 18 Spielern im "Nöd-Landslaget".

Am Dienstagabend sind sie im Corona-Hotspot Wien gelandet. Im österreichischen Lockdown. Es waren nur 17, denn der Coronatest von Keeper Kristian Braatveit brachte kein eindeutiges Ergebnis, er musste vorerst in Oslo bleiben. Einziger Tormann im Charter war Anders Kristiansen vom belgischen Zweitligisten Saint Gilloise.

So ein Zufall

Die Krone, die größte Zeitung des Landes, nahm einen Mund-Nasen-Schutz in Landesfarben mit Vorhängeschloss auf den Titel. Diese Krone hat nichts mit der Kronen Zeitung zu tun, das ist ein halb lustiger Zufall. Björn Guldvog, Chef der norwegischen Gesundheitsbehörde Helse direktoratet, hält das Spiel für unverantwortlich. In einem offenen Brief an den norwegischen und europäischen Verband meldete er Zweifel am Hygieneprotokoll der Uefa an und empfahl, aktuell auf internationale Spiele zu verzichten. "Wir sehen doch, dass sich immer mehr Spieler in ihren Teams anstecken", sagte Guldvog dem norwegischen Rundfunk NRK. Es bestehe ein "hohes Infektionsrisiko", internationale Begegnungen seien angesichts der Corona-Lage "nicht klug".

Die flugs einberufenen "Supermänner" ("Super-Jugendliche") stellen sich der Herausforderung. "Alle haben Lust", sagte der frühere Rapidler Veton Berisha, einer von nur fünf Profis im Aufgebot mit Länderspielerfahrung. Jörgen Strand Larsen vom FC Groningen sprach zwar von einer "wahnwitzigen Situation", freut sich aber auf sein Debüt.

Im österreichischen Lager wird versucht, so zu tun, als bereitete man sich auf eine normale Partie vor. Foda und sein Stab haben sich über den Coach und die Spieler schlaugemacht, es wird mit einem 4-4-2-System gerechnet, vielleicht mit einem 5-3-2. Jedenfalls muss der Gast auch offensiv agieren, Österreich reicht eine 0:1-Niederlage, um in die Liga A aufzusteigen. Dann gehört man zu den besten 16 Teams in Europa. "Das ist unser klares Ziel", sagte Foda. Einen unbekannten Gegner dürfe man ja nicht unterschätzen. "Es gibt keine Mannschaft, die nicht in der Lage ist, gut Fußball zu spielen. Wir müssen aggressiv gegen den Ball sein, rasch umschalten. Angriffsfußball ist das Schwierigste, aber wir haben die Qualität." In Oslo wurde gegen das echte Norwegen 2:1 gewonnen.

Arnautovic sagt es

Marko Arnautovic wird der Start-Elf angehören, er selbst hat ja darauf bestanden, "für 90 Minuten Kraft zu haben". Foda: "Wenn Marko das sagt, muss es stimmen." Er dürfte neben Adrian Grbic, dem Siegtorschützen beim mageren 2:1 gegen Nordirland, stürmen. Kapitän Julian Baumgartlinger stellt sich der "außergewöhnlichen Situation. Vor allem für Norwegen ist sie außergewöhnlich. Über allem steht das Ergebnis. In Schönheit sterben, ist für die Würste. Aber wir wollen unsere Leistung nach oben schrauben."

Fußballprofis, so Baumgartlinger, seien privilegiert. "Wir müssen demütig sein." Sollte der Aufstieg geschafft werden, "fragt bald keiner, wie er zustande gekommen ist". (Christian Hackl, 18.11.2020)