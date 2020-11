[Livebericht] Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen stieg am Dienstag auf 658

[Gesundheit] Europäische Arzneimittelagentur prüft aktuell drei Corona-Impfstoffe.

[Reportage] Die Krise verändert Stadt und Land: Der Sound des Lockdowns.

[Panorama] Offene Schulen im Corona-Lockdown kommen mäßig an.

Bei Corona-Verordnungen hält der Kanzler sich raus – auf dem Papier.

[Wien] Neuer Anlauf für Wiener Stadtseilbahn.

[Frage und Antwort] Spazieren, Spielen und Autofahren im zweiten harten Lockdown.

[Analyse von Gudrun Harrer] Warnung vor einem "zweiten Saigon" in Afghanistan.

[Inland] An der grünen Basis brodelt es nach Hebeins Demontage.

Bezieher der Hacklerpension kommen im Schnitt auf fast 3.000 Euro im Monat.

[Sport] ATP-Finals: Thiem gewinnt herausragendes Match gegen Nadal.

[Lifestyle] Was man beim Kauf eines Wollpullovers beachten sollte.

[Bewerben] Motivationsschreiben sind wichtig für eine erfolgreiche Bewerbung. Findet hier Tipps und eine kostenlose Vorlage zum Download.

[Wetter] Vielerorts stellt sich zur Wochenmitte sonniges, vor allem in Mittelgebirgslagen auch sehr mildes Herbstwetter ein. Über den Niederungen kann es allerdings ein paar Nebelfelder geben, recht zäh halten sie sich voraussichtlich im Innviertel und im westlichen Donauraum sowie in den Becken an der Alpensüdseite. Bis 16 Grad.

[Zum Tag] 1932: Am Leipziger Schauspielhaus wird Ödön von Horváths sozialkritisches Volksstück Kasimir und Karoline uraufgeführt.