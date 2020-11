Foto: THQ Nordic

Heute verkündet die Embracer Group AB, dass ihre Tochtergesellschaft THQ Nordic GmbH mit Sitz in Wien, das österreichische Entwicklerstudio Purple Lamp zu 100 Prozent übernommen hat.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Nach der Insolvenz des Entwicklerstudios Sproing im Jahre 2016 gründeten zwei Jahre später rund 40 Mitarbeiter der Firma ein neues Studio, Purple Lamp. Für das Bestehen war ein größeres Projekt zum Start lebensnotwendig und in THQ Nordicdand man früh den passenden Partner. Mit dem im Juni erschienenen Spiel Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated feierte man mit rund einer Million verkaufter Einheiten den ersten gemeinsamen Erfolg.

Bekannt sind sich die führenden Personen beider Unternehmen schon länger, hatte man doch schon in Sproing-Zeiten zusammengearbeitet. Wohl auch deshalb war das Vertrauen von Beginn an vorhanden und so arbeitet man mit Die Gilde 3 bereits am nächsten gemeinsamen Projekt. Zwei weitere, noch nicht offiziell angekündigte Spiele, sind in Planung.

Die Purple Lamp Studios, die ähnlich wie damals Sproing auf das Entwickeln bekannter Third-Party-Franchises spezialisiert sind, werden ab sofort exklusiv für THQ Nordic Games produzieren. Sowohl Klemens Kreuzer, CEO von THQ Nordic, als auch Andrew Hance, CEO der Purple Lamp Studios, freuen sich in einer Pressemitteilung über die künftige Zusammenarbeit. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Zu den bekannten Marken von THQ Nordic gehört auch Desperados, das in Deutschland entwickelt wird. Foto: THQ Nordic

Starke Teams

THQ Nordic hat in den letzten Jahren vor allem durch die vielen Übernahmen mehr oder weniger bekannter Studios von sich reden gemacht. Die Früchte davon waren zuletzt Releases bekannter Franchises, etwa Darksiders III, Desperados III, Destroy all Humans oder Kingdoms of Amalur Re-Reckoning.

Bei den Purple Lamp Studios will man nach dem Deal weiter wachsen. Aktuell sind etwa Jobs im Bereich Animation und Art ausgeschrieben. (aam, 18.11.2020)