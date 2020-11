Fanny Stapf meldet sich in ORF 1 wieder mit der "Freistunde". Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Wien – Wegen der aktuellen Einschränkungen um die Corona-Pandemie ändert ORF 1 in den nächsten Tagen und Wochen sein Programm und bietet zum Home-Schooling wieder ein Home-Watching-Programm. Ab Mittwoch steht an jedem Nachmittag wieder die "Freistunde" mit einem Mix aus Informations- und Wissenssendungen. auf dem Programm, Morgens wird das Kinderprogramm um eine Stunde erweitert.

"Dok 1" zeigt in den kommenden Wochen die Reportagen "Eh nur eine Grippe" (25. November) sowie "Jagd auf Impfstoff" (2. Dezember) und ein "Talk 1 Spezial" zum Thema "Schule im Lockdown – Wie kriegen wir das hin?" lädt am 19. November zum Mitdiskutieren ein.

n einer weiteren "Dok 1" wird sich Mariella Gittler am 9. Dezember mit der Frage "Kind und Job – Wie schafft ihr das?" befassen und dabei den Spagat zwischen Kinderbetreuung und Arbeit genauer beleuchten.

Für Jugendliche gibt es die "ORF 1 Clubnight" (24. November und 1. Dezember zwischen Mitternacht und 3.00 Uhr) mit DJ-Sets und Konzerte aus Wiener Clubs von österreichischen Künstlerinnen und Künstlern.

Lisa Totzauer: "Es ist uns ein Anliegen in dieser schwierigen Zeit in ORF 1 fundierte Infos, Hintergrundinformationen und auch Ablenkung vom Alltag für ein sehr breitgefächertes Publikum zu bieten. Das beginnt mit dem erweiterten Kinderprogramm in der Früh und der neuen Mittagsprogrammierung für Schülerinnen und Schüler, geht weiter am Abend mit Dokus und Talk zu Themen, die auch Eltern und Großeltern im Moment betreffen und bewegen, bis zum richtigen Sound für junge Erwachsene und all jene, die sich nach Clubfeeling sehnen, im Spätprogramm." (red, 18.11.2020)