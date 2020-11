Schlange stehen für eine Konsole geht bei uns zwar nicht, aber online kann man zuschlagen: Für welche Konsole entscheiden Sie sich?

Foto: AFP/ED JONES

Geschichte wiederholt sich ja bekanntermaßen, und ein immer wieder auftauchender Event ist der Konsolenkrieg. Mittlerweile hat sich Nintendo herausgenommen und macht sein eigenes Ding. Damit wird das Feld Microsoft und Sony überlassen, die mit ihren High-End-Konsolen versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Sei das durch technische Aspekte oder Exklusivtitel. In den vergangenen Jahren hatte Sony mit der PS4 klar die Nase vorn. Mit dem Release der PS5 am Donnerstag beginnt der Kampf um die Konsolenkrone erneut, die neue Xbox ist bereits seit vergangener Woche am Markt.



Mit der Xbox Series X – und der schwächeren S-Series – versucht Microsoft nun Boden gutzumachen. Zum Beispiel indem man die leistungsstärkste Konsole am Markt führt oder auf einen Game Pass setzt, der für circa zwölf Euro alle Microsoft-Games am ersten Tag kostenlos anbietet. Sony lässt sich technisch auch nicht lumpen, besonders viel Arbeit ist in den neuen PS5-Dualsense-Controller geflossen. Was beiden Konsolen zum Start fehlt: die zugkräftigen Exklusivtitel. Die meisten wurden aufgrund des Coronavirus aufs nächste Jahr verschoben.



Welche Konsole überzeugt Sie am meisten und warum? Diskutieren Sie im Forum! (rec, 19.11.2020)