Konsolenhersteller wollen bei Fans mit exklusiven Spielen punkten. Foto: Sony

Gemeinsam mit dem Remake des Klassikers Demon’s Souls ist der neue Titel aus dem Spider-Man-Universum, Miles Morales, eines der Spiele, auf die sich Playstation-Fans mit dem PS5 Release am 19. November auch in Österreich freuen können. Wie die meisten modernen AAA-Titel kommt allerdings auch Insomniac Games’ neues Werk nicht ohne Bugs aus. Derzeit machen Videos von einem dieser Fehler auf Plattformen wie Reddit und Twitter die Runde.

Spider-Trash

Bei manchen Spielern scheint sich der Hauptcharakter kurzerhand in leblose Gegenstände, wie etwa eine Mülltonne, zu verwandeln.

Ein anderer Spieler durfte sich hingegen als Ziegelstein in den Kampf gegen das Verbrechen stürzen:

Halb so wild

Die Community scheint die Fehler allerdings mit Humor zu nehmen. Manch einer äußert sogar die Hoffnung, dass er von den Entwicklern als Feature übernommen wird, das dem Titel einen spaßigen Wiederspielwert gibt.

Spider-Man: Miles Morales konnte seit dem US-Release am 12. November bei Kritikern bereits fast durchwegs gute Bewertungen einheimsen, so auch beim STANDARD. In Europa können sich Fans ab Donnerstag auch auf der neuen Konsolengeneration durch New York City schwingen. (19.11.2020)