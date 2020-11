Nach dem historischen Debakel in Sevilla muss der Bundestrainer einige Brände löschen. Die Diskussion über seine Person ist ebenso aufgeflammt wie die über eine Rückkehr von ausgemusterten Routiniers

Jogi Löw (li) auf verlorenem Posten. Foto: imago/Eibner

Fußball-Deutschland hat noch am Abend der historischen 0:6-Niederlage des DFB-Teams zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase gegen Spanien mit der Aufarbeitung begonnen. Die höchste Länderspiel-Niederlage einer deutschen Elf seit dem 0:6 gegen Österreich im Jahr 1931 hat deutliche Spuren hinterlassen und nicht zuletzt die Kritik an Teamchef Joachim Löw nach dem völlig verpatzten Jahresabschluss neu befeuert, zumal der Weltmeister von 2014 in Sevilla völlig von der Rolle war.

"Rabenschwarzer Tag"

Der Bundestrainer konstatierte hernach einen "rabenschwarzen" Tag. "Es war ein Abend, an dem uns gar nichts gelungen ist. Deswegen sind wir riesig enttäuscht und sauer. Es hat überhaupt nichts funktioniert. Da kann man niemanden ausnehmen. Wir waren in den Zweikämpfen nicht auf dem Platz. Nach dem 0:1 haben wir unsere Linie und Organisation aufgegeben. Wir haben Räume geöffnet und sind nach vorne gestürzt. Das haben die Spanier gnadenlos ausgenutzt. Wir hatten keinen Zugriff, kein Zweikampfverhalten", beklagte der 60-Jährige.

Für Deutschland bleibt nun jede Menge Zeit, die Blamage zu verarbeiten, weil das Team erst im März wieder zusammenkommt. Löw will das Match in den nächsten Tagen mit dem Trainerstab aufarbeiten. "Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen. Wir dachten, dass wir schon weiter sind. Wir müssen jetzt schauen, was wir tun können und was der richtige Weg ist."

Grundsätzlich wollte Löw aber nicht alles schlechtreden, was er 2020 gesehen hat. "Jetzt ein Fazit zu ziehen ist natürlich schwierig. Wir haben eine herbe Niederlage einstecken müssen, die es so lange nicht mehr gab. Das ist für uns bitter. Ich habe vorher aber gute Ansätze gesehen. Ich habe Vertrauen in die Spieler."

Das Personal und die Spielphilosophie müsse man nicht komplett über den Haufen werfen. Löw zweifle nicht an den Spielern und ihrem grundsätzlichen Können. "Sie haben ihre Qualitäten. Heute haben wir müde gewirkt, wir haben schwerfällig gewirkt. Wir waren immer einen Schritt zu langsam." Man habe in schmerzlicher Form hinnehmen müssen, dass es Rückschläge gibt. "Es ist aber keine Qualitätsfrage."

Hummels, Müller, Boateng

Ob etwa die Rückkehr von Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng ein Thema ist, wollte Löw nicht klar beantworten, er wolle die Situation zum richtigen Zeitpunkt bewerten. "Das Vertrauen in die Spieler ist jetzt nicht völlig erschüttert. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen", sagte Löw, der aktuell nicht abschätzen kann, ob er Bundestrainer bleibt. "Da müssen Sie andere fragen. Das kann ich so spontan nicht beantworten."

Manuel Neuers Appelle erzielten nicht die erhoffte Wirkung. Foto: imago/Eibner

Bereits vor dem Match hatte sich Kapitän Manuel Neuer positiv über eine mögliche Rückkehr der aussortierten Weltmeister Müller, Hummels und Boateng geäußert. "Ich will nicht einen der drei Genannten hervorheben: Alle Spieler könnten uns grundsätzlich helfen, das haben sie ja oft genug bewiesen", sagte Neuer in einem Interview mit der "Sport Bild".



In der DFB-Elf machte der 34-Jährige, der gegen Spanien mit seinem 96. Einsatz zum deutschen Rekordnationaltorhüter aufstieg, seit dem Umbruch das Fehlen von Sicherheit und Abläufen aus. Nach "sehr guten Phasen" leiste sich die Mannschaft "dann aber auch wieder Ausreißer nach unten", so Neuer. Man müsse sich den Respekt zurückerarbeiten, der früher immer da gewesen sei: "Die breite Brust muss zurückkommen, die Selbstsicherheit." (sid, red, 18.11.2020)

Die höchsten Niederlagen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft:

1. 0:9 (gegen England in Oxford, 13. März 1909)

2. 0:6 (gegen Österreich in Berlin, 24. Mai 1931)

2. 0:6 (gegen Spanien in Sevilla, Nations League, 17. November 2020)

4. 3:8 (gegen Ungarn in Basel, WM-Gruppenphase, 20. Juni 1954)

5. 0:5 (gegen Österreich in Wien, 13. September 1931)