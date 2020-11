Seit Anfang der Woche dürfen in Österreich auch Apotheken Corona-Schnelltests durchführen. Was sie bringen – und wo die Gefahren schlummern

Nur Apotheken mit geschultem Personal dürfen die Antigentests durchführen. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wie entscheidend sind Antigentests im Kampf gegen die Corona-Pandemie? In den USA und in der italienischen Region Venetien gibt es diese Corona-Schnelltests schon bald für zu Hause. In Österreich dürfen Apotheken sie nun durchführen. Wie das abläuft, wie die Tests funktionieren und ob sie überhaupt zuverlässige Ergebnisse liefern, erklärt Walter Müller vom STANDARD. (red, 18.11.2020)

