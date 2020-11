In dieser Galerie: 4 Bilder Die Hände sind oben, die Maske nicht. Foto: REUTERS/Christian Mang Die Polizei setzte Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein. Foto: REUTERS/Christian Mang Die Exekutive forderte die Teilnehmer mehrmals vergeblich auf, den Versammlungsort zu verlassen. Foto: imago images/Marius Schwarz Blick auf den Versammlungsort. Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin – Die Polizei in Berlin hat die Kundgebung gegen die Corona-Politik der deutschen Bundesregierung nahe dem Brandenburger Tor aufgelöst. Dies teilte die Exekutive am Mittwoch per Twitter mit. Viele Demonstranten trugen keinen Mund-Nase-Schutz und haben damit gegen Auflagen verstoßen. Die Exekutive forderte die Teilnehmer mehrmals vergeblich auf, den Versammlungsort zu verlassen. Nachdem dieser Wunsch ignoriert worden war, setzte die Polizei auf der Straße des 17. Juni auch Wasserwerfer ein.

Journalisten berichteten auch von Rangeleien und dem Einsatz von Tränengas. Demonstranten schrien und pfiffen mit Trillerpfeifen. Zahlreiche Menschen wurden von den Beamten abgeführt.

"Die Versammlung auf der Straße des 17. Juni wurde vom Versammlungsleiter um 12.06 Uhr für beendet erklärt", twitterte die Polizei. Weiter hieß es von der Behörde: "Da die ehemaligen Teilnehmenden der Versammlung in Höhe Platz des 18. März der Verpflichtung, den Ort zu verlassen, nicht nachkamen, wurden die Menschen soeben von unseren Wasserwerfern beregnet."

Mehrere tausend Menschen hatten sich in der Hauptstadt nach ersten Schätzungen der Polizei versammelt.

Kritik am Bevölkerungsschutzgesetz

Die Hauptkritik der Demonstranten richtete sich gegen die Überarbeitung des Bevölkerungsschutzgesetzes. Mit den Änderungen soll die Rechtsgrundlage für die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einschränkungen geschaffen werden. In einem neuen Paragrafen 28a legt der Bund darin unter anderem fest, in welchen Bereichen die für die Umsetzung zuständigen Länder Corona-Einschränkungen verhängen dürfen.

Dabei werden zwar etwa beim Hinweis auf mögliche Schließungen von Gastronomie oder Kultureinrichtungen nur Maßnahmen erwähnt, die bereits angeordnet wurden. Aber der Passus soll Rechtssicherheit schaffen, weil einige Oberverwaltungsgerichte – und auch Bundestagsabgeordnete – gefordert hatten, dass der Bund in Grundrechte eingreifende Maßnahmen gesetzlich verankern müsse. Um zusätzliche Rechtssicherheit zu schaffen, wird zudem eine Definition der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aufgenommen.

Die AfD zog dabei Parallelen zum NS-Ermächtigungsgesetz. Dieses hatte Adolf Hitler 1933 den Weg zur Diktatur geebnet. Der Vergleich sorgte bei SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider für Empörung: "Wenn Leute wie Sie mit solchen geschichtlichen Parallelen spielen, dann diskreditieren Sie nicht nur unsere Demokratie. Sie machen sie verächtlich!"

Bundestag segnet Gesetz ab

Nach der hitzigen Debatte hat der Bundestag am Mittwochnachmittag die Änderungen am Bevölkerungsschutzgesetz verabschiedet. Für die Vorlage der großen Koalition stimmten 415 Abgeordnete, 236 votierten dagegen, acht enthielten sich, wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mitteilte. Die Fraktionen von Union, SPD und Grünen hatten zuvor ihre Zustimmung angekündigt, FDP, Linkspartei und AfD wollten dagegen stimmen. Ein Antrag der AfD, den Gesetzentwurf an die Ausschüsse zurückzuverweisen, war vor der Abstimmung mit breiter Mehrheit abgelehnt worden. (Reuters, APA, red, 18.11.2020)