Kamel und Salim verteilen in einer geschlossenen McDonald’s-Filiale Essenspakete an bedürftige Bewohner – "Die Robin Hoods von Marseille", 19.40, Arte.

Foto: Arte / Ursula Duplantier

19.40 REPORTAGE

Re: Die Robin Hoods von Marseille – Hilfe für die Armen Der für Drogenhandel und Armut berüchtigte Norden von Marseille sorgt mit einer außergewöhnlichen Hilfsaktion weltweit für positive Schlagzeilen: Seit der Corona-Pandemie verteilen zwei Bewohner in einer geschlossenen McDonald’s-Filiale Essenspakete für mittellose Marseiller.

Bis 20.15, Arte

20.15DISKUSSION

Talk 1 Spezial: Schule im Lockdown – Wie kriegen wir das hin? Lisa Gadenstätter spricht mit Bildungsminister Heinz Faßmann, Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer, Gesundheitspsychologin Brigitte Lueger-Schuster, Allgemeinmedizinerin Susanne Rabady, Mikrobiologe Michael Wagner, Ökonom Martin Kocher und mit dem Schauspieler, Kabarettisten, Autor, Musiker und Vater zweier Kinder Manuel Rubey.

Bis 21.35, ORF1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Betongold der Alpen In den österreichischen Alpen entstehen immer mehr Luxusimmobilien für Reiche. Die Politik steht diesem Boom weitgehend untätig gegenüber. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live Ingrid Thurnher diskutiert mit Gästen aktuelle Themen. Bis 21.55, ORF 3

21.55 TRUE CRIME

Brennpunkt Verbrechen: Estibaliz C. – die Eislady Neue Reihe von ORF 3 über wahre Verbrechen der österreichischen Geschichte. Estibaliz C. wurde als Eislady berühmt. Sie ermordete zwei ihrer ehemaligen Liebhaber.

Bis 22.45, ORF3

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Corona-Weltmeister Österreich – Alles falsch gemacht? Gäste bei Michael Fleischhacker: Andreas Sönnichsen (Allgemein- und Familienmediziner, Med-Uni Wien), Gudula Walterskirchen (Publizistin), David Siber (Politiker und Corona-Skeptiker). Bis 23.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Der zweite Lockdown: Wie konnte es so weit kommen? / Geschlossene Geschäfte: Wer profitiert, wer verliert? / Milliarden als Unterstützung: Woher das Geld dafür kommt? Bis 23.05, ORF 2

22.45 EUROPA

Inside Brüssel Scheitert Europa an fehlender Gemeinsamkeit in der Corona-Krise? Und: Terroranschläge in Österreich und Frankreich zwingen Europa dazu, sich mit Radikalisierung zu befassen. Wie geht man mit Menschen um, die in den Krieg gegen europäische Werte ziehen wollen? Darüber diskutiert Peter Fritz mit den EU-Abgeordneten Othmar Karas (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Claudia Gamon (Neos) und Maximilian Krah (AfD). Bis 23.35, ORF 3

23.05 TALK

Stöckl Gäste: Kommentator Hans Knauß, Moderatorin Kristina Inhof, Schauspieler Wolfram Berger und Bestsellerautorin Ursula Poznanski. Bis 0.05, ORF 2