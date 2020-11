Bankgeschäfte daheim zu erledigen gehört für viele zum Alltag. Erst recht gilt das seit den Corona-Erfahrungen. Die Bindung zur eigenen Bank stärkt das eher nicht. Foto: Imago

Die Corona-Pandemie beschert große Unsicherheit. Wie geht es mit dem Infektionszahlen weiter? Fruchten die Bemühungen, so viele Jobs und Unternehmen wie möglich zu erhalten? Seit Monaten treiben diese Fragen Bürger, Betriebe und Politik um.

Just in dieser unwirtlichen Gegenwart genießen Hausbanken wieder vermehrt das Vertrauen ihrer Kunden. Das legt eine repräsentative Studie der Unternehmensberatung Eurogroup Consulting (EGC) nah. Befragt wurden im August 3000 Bankkunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Wobei hierzulande das Vertrauen der Digital Natives (16–24) höher ist als in den anderen Dach-Ländern. Studienleiter Matthias Mocha hat dafür eine Erklärung: Es sei ihm aufgefallen, dass Banken viel in diese Zielgruppe investiert hätten, etwa in Jugendclubs. Leider ginge diese Bindung bei jungen Erwachsenen wieder verloren. Für Günther Seyer, Geschäftsführer der EGC Österreich, liegt der Hund im Umstand begraben, dass die Jungen bis zum Alter von rund 18 Jahren Bankdienstleistungen geradezu nachgeschmissen bekämen. "Dann kostet es eben." Preiserhöhungen zählen nicht überraschend neben Filialschließungen zu einer der größeren Ärgernisse der Befragten.

Digitales Banking

Eine Erfahrung, die sich ebenfalls der Krise verdankt: Banken wie Kunden haben gemerkt, dass digitales Banking sehr viel besser funktioniert, als es für möglich gehalten wurde. Diesen Feuertest haben die Institute bestanden. Erstmals gab mit 46 Prozent der größte Teil der Befragten an, sich zu den digitalen Kunden zu zählen. Die Fama, dass die Österreicher besondere Digitalmuffel wären, wird hier widerlegt, der Anteil ist höher als in Deutschland und der Schweiz. Immerhin knapp 93 Prozent der Befragten sind mit dem Digitalangebot ihrer Banken zufrieden. Der hohe Zuspruch habe ihn überrascht, sagt Mocha.

Eingedenk der Malversationen um die burgenländische Commerzialbank in Österreich ebenfalls bemerkenswert: Den größten Zuspruch in der Kategorie Vertrauen bekommen die Regionalbanken. Ein wichtiges Thema, betonen die Berater. Denn zu den guten Nachrichten kommen weniger erfreuliche. Gar nicht so wenige Kunden finden, dass Banking zunehmend austauschbar wird. Das Verhältnis zur Hausbank: bestenfalls unterkühlt. Auch wenn an Kommentaren wie "Es ist eine Bank und kein Kuscheltier" etwas dran sein mag: Für die einzelnen Institute sollte das ein Warnsignal sein, denn über den Preiswettbewerb sei in Zeiten schwindender Erträge und stärkeren Wettbewerbs durch Direktbanken und Fintecs wenig zu gewinnen.

Mehr Regionalität



Vor allem Regionalbanken liefen in Gefahr, mit einer Niedrigpreisstrategie an Relevanz einzubüßen und ihre Kunden in die Flucht zu schlagen und reinen Digitalanbietern in die Arme zu treiben. Eine Chance sehen Seyer und EGC-Partner Michael Matt nicht im eigentlichen Kerngeschäft der Banken. Denn nimmt man die Aussagen der Befragten ernst, legen sie nicht nur bei Obst und Gemüse, sondern auch bei der Hausbank Wert auf Regionalität. Mit einem Anteil von 95 Prozent ist das Thema den Österreichern besonders wichtig. Und wie kann sich eine Bank in Sachen Regionalität hervortun? Immerhin 92 Prozent kann sich vorstellen, dass die Hausbank etwa einen regionalen Online-Marktplatz bereitstellt. Vor allem Gutverdiener wünschen sich das.

Skiverleih per Bankportal

Österreich sei für ihn ein Tourismusland, sagt EGC-Partner Michael Matt. Ein kleines, feines Portal für eine Skiregion könnte etwa lokale Betriebe versammeln, die etwas in Sachen Skiurlaub zu bieten haben – von Betten über den Skiverleih bis zum Masseur für danach. Firmenkunden würde man damit unterstützen, und die Regionalbanken müssten sich nicht mehr sorgenvoll fragen: Wie relevant sind wir in Zukunft noch?

Die Erkenntnisse aus all dem Gesagten für Studienleiter Mocha: "Digitalisierung ist Pflicht, Regionalität ist die Kür. Da gibt es jetzt ein Momentum, das es zu nutzen gilt." (Regina Bruckner, 21.11.2020)