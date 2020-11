Bei den vielen Meldungen wäre diese eine am Mittwoch fast untergegangen. Die Branchenverbände der Reisebüros haben einen offenen Brief an die Regierungsspitze geschrieben. De facto fordern sie darin die behördliche Schließung der eigenen Branche: Trotz Reiseverbots im Lockdown seien die Reisebüros offen und kämen damit nicht an staatliche Entschädigungen, genauer gesagt den Umsatzersatz, wird argumentiert.



Es zahlt sich also derzeit in manchen Branchen offenbar finanziell eher aus, wenn der Geschäftszweig stillgelegt ist. Was folgt daraus: Heißt das, die Hilfen führen zu Verzerrungen oder sind gar unfair? Werden die richtigen Unternehmen im zweiten Lockdown entschädigt und in richtiger Höhe? Gibt es auch für Arbeitnehmer und Arbeitslose genügend Absicherung? Und welche Perspektiven haben mittelständische Unternehmen?



Über all das wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei: Die Unternehmerin Doris Felber, die mit ihren Werbevideos für die Bäckerei Felber im ersten Lockdown für Furore gesorgt hat. Zu Gast ist auch die Gewerkschafterin Veronika Bohrn-Mena und der Ökonom Franz Schellhorn von der wirtschaftsliberalen Agenda Austria.



Diskutieren Sie mit!

Wie immer wollen wir Sie einladen, mitzudiskutieren. Welchen Eindruck haben Sie von den staatlichen Hilfen, bleibt genug für die viel bejubelten Systemerhalterinnen, ist Amazon wirklich der größte Profiteur im zweiten Lockdown? Über all diese Fragen wollen wir diskutieren, posten Sie hier, wie Sie darüber denken. Zu sehen gibt es die Sendung ab Donnerstagnachmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 18.11.2020)