Das Wien Museum ist stets einen Besuch wert. Und auch in Zeiten wie diesen muss man nicht darauf verzichten. Die umfangreichen Sammlungen des Museums werden laufend digitalisiert und für die Präsentation im Internet aufbereitet. So stehen den wissenshungrigen und interessierten Besucherinnen und Besuchern bereits mehr als 48.000 Exponate zur Verfügung, die nur darauf warten, im virtuellen Museumsrundgang in Augenschein genommen zu werden.

So kann man zum Beispiel eine Reise durch den Prater unternehmen.

Pratereinfahrt, Ansichtskarte um 1900. Foto: Wien Museum

D'Hutschn (im Wurstelprater), 1873–1878. Foto: Wien Museum

Ansicht aus dem Vergnügungspark "Venedig in Wien" im Prater, 1895. Foto: Wien Museum

Riesenrad und Lustspieltheater, um 1900. Foto: Wien Museum

Prater-Hauptallee mit Blick auf das Riesenrad und vorbeifahrenden Zug, 1889–1909. Foto: Wien Museum

Gruß vom Nordpol, Ansichtskarte um 1900. Foto: Wien Museum

Café Restaurant Konstantinhügel, Ansichtskarte, 1906. Foto: Wien Museum

Prater Hauptallee, Meierei Krieau der Wiener Molkerei, 1908. Foto: Wien Museum

Im Kasperltheater, um 1910. Foto: Wien Museum

Im Wurstelprater, Süßigkeitenstand, um 1910. Foto: Wien Museum

Prater mit Circus Busch Gebäude, Ansichtskarte, um 1910. Foto: Wien Museum

Praterstern mit Tegetthoffdenkmal, um 1920. Foto: Wien Museum

Blumencorso im Prater, 1925. Foto: Wien Museum

Otto Scadelli (Leditzky) mit der Bauchrednerpuppe "Maxi", um 1930. Foto: Wien Museum

Volksprater, Glücksspielbude "Fadenziehen" / Männer mit Bären, um 1935. Foto: Wien Museum

Prater Rotunde, Ansichtskarte, 1911. Foto: Wien Museum

Brand der Rotunde, 17. 9. 1937. Foto: Wien Museum

Schon ist er zu Ende, unser kurzer Rundgang durch den Wiener Prater mit seinen unterschiedlichsten Facetten: von "Venedig in Wien" bis zum Brand der Rotunde. Diese kleine Auswahl soll durchaus Lust darauf machen, die Ausstellungsstücke des Wien Museums, die bereits online verfügbar sind, genauer zu erkunden. Doch Achtung, denn beim Durchstöbern der Sammlungen vergeht die Zeit wie im Fluge.

Kleiner Hinweis: Stichwortsuche "Prater" ergibt bereits annähernd 2.000 Treffer! (Kurt Tutschek, 28.11.2020)

