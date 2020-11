Wien – Die Vienna Capitals haben ihre Siegesserie in der ICE-Eishockeyliga prolongiert, aber den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Wiener gewannen am Mittwoch bei Fehervar mit 4:3 nach Penaltyschießen und liegen einen Punkt hinter Spitzenreiter Graz99ers auf Rang zwei. Die Dornbirn Bulldogs besiegten die Black Wings mit 5:3 und entschieden damit auch das zweite Duell mit den Linzern innerhalb von fünf Tagen für sich.

Die Caps gingen mit einer 3:1-Führung ins Schlussdrittel, kassierten aber zwei schnelle Tore und den Gleichstand. In der Entscheidung sicherten Marco Richter mit seinem Penaltytreffer und Torhüter Bernhard Starkbaum, der den anschließenden Versuch von Istvan Bartalis entschärfte, den Sieg.

Dornbirn hat Linz am Samstag mit 6:2 bezwungen und war auch diesmal ungefährdet. Die Vorarlberger lagen im ersten von fünf Heimspielen hintereinander schnell 3:0 voran (13.) und gingen zu Beginn des Schlussdrittels mit 5:1 in Führung, ehe den Gästen noch Ergebniskosmetik gelang. Während Dornbirn den Platz im Tabellenmittelfeld festigte, droht den Linzern sogar die Rote Laterne. Die Black Wings haben aus den jüngsten neun Spielen nur zwei Punkte geholt und könnten ans Tabellenende fallen, falls Schlusslicht VSV am Donnerstag gegen Innsbruck gewinnt. (APA, 18.11.2020)

Eishockey-Ergebnisse ICE Hockey League:

Dornbirn Bulldogs – Black Wings 1992 5:3 (3:1,1:0,1:2)

Fehervar – Vienna Capitals 3:4 n.P. (0:2,1:1,2:0,0:0,0:1)

HCB Südtirol – Bratislava Capitals 6:5 (1:2,2:1,3:2)