Um das Weihnachtsgeschäft zu retten, will die Wirtschaftskammer nach dem Lockdown die Sonntagsöffnung und längere Öffnungszeiten. Foto: APA / Barbara Gindl

Wien – Der Corona-bedingte Ladenschluss bringt ein uraltes Streitthema aufs Tapet: die Ladenöffnungszeiten. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer forderte am Donnerstag für die Zeit nach dem Lockdown längere Öffnungszeiten und das Aufsperren für den Handel auch am Sonntag. Einerseits solle damit der Umsatz in der Vorweihnachtszeit noch angekurbelt werden, andererseits gehe es auch "um das Entzerren der Kundenströme", sagte Mahrer im Ö3-"Frühjournal" des ORF-Radio.

Der Wirtschaftskammer-Chef plädierte dafür, auch beim Online-Shopping "regional-digital" auf österreichischen Shopping-Portalen einzukaufen. "Wichtig ist jetzt, dass die Umsätze in Österreich bleiben." Der Lockdown sei ein schwerer Schlag für den Handel. "Die haben sich alle eingedeckt mit Ware für das Weihnachtsgeschäft, das ist für den Handel die stärkste Zeit im Jahr."

Erste inoffizielle Reaktionen von Gewerkschaften und Interessenvertretern des Einzelhandels fielen am Donnerstagvormittag gemischt aus. Das Argument, längere Öffnungszeiten nach dem Lockdown könnten die Besucherströme entzerren, sei nicht von der Hand zu weisen, heißt es. Befristet auf die zwei Sonntage bis Weihnachten sei selbst eine Sonntagsöffnung vorstellbar, verlautete aus Gewerkschaftskreisen. Eine offizielle Meinungsbildung sei aber noch nicht erfolgt, heißt es.

Insgesamt zeigten sich Sozialpartner allerdings irritiert über den Vorstoß des Wirtschaftskammerpräsidenten. Beim Sozialpartnertreffen gestern, Mittwoch, sei das kein Thema gewesen. (APA, ung, 19.11.2020)