Foto: EA

Am 25. November startet Electronic Arts mit dem versprochenen Support für Star Wars Squadrons, das im Oktober diesen Jahres erschienen ist. Eine neue Karte, zwei neue Raumschiffe und diverse Upgrades warten auf Weltraumpiloten.

EA Star Wars

Für 40 Euro können sich Playstation- und Xbox-Besitzer seit ein paar Wochen in Weltraumschlachten im bekannten Star Wars-Universum messen. Im 5 gegen 5 treten Spieler auf verschiedenen Karten gegeneinander an – dank Playstation VR Brille auf Wunsch auch in VR, was das Spielgefühl noch einmal intensiviert. Da der Umfang des Spiels zum Start überschaubar war, liefert EA noch in diesem Jahr zwei kostenlose Updates.

Zwei neue Raumjäger



Bereits am 25. November kann man "Fostar Haven" als neue Karte herunterladen, die sowohl in den Flottenkämpfen als auch bei den Weltraumgefechten ausgewählt werden kann. Schiffskomponenten, wie etwa Raketen und ein Boost-Verlängerungsset, sind ebenfalls enthalten.

Foto: EA

Im Dezember darf man sich auf zwei neue Raumschiffe freuen. Den A/SF-01 B-Wing und auf Seiten des Imperiums auf den TIE/d Defender. Da beide Untersätze unter Fans sehr beliebt sind, wird das Update wohl für vollere Server sorgen. Mit den neuen "Angepassten Matches" unterstützt EA von Fans organisierte Turniere, die so besser organisiert werden können. (aam, 19.11.2020)