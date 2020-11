In Österreich startet der Film am 16. Dezember in den Kinos, in den USA kommt er eine Woche später zeitgleich ins Kino und als Stream zu HBO Max

Gal Gadot kehrt als Wonder Woman zurück auf die Leinwand – nach mehreren Verschiebungen soll es nun definitiv zu Weihnachten so weit sein.

Kein weiterer Aufschub für Wonder Woman 1984: Wegen der Coronavirus-Pandemie war der Kinostart der Superheldinnengeschichte schon mehrmals verschoben worden, doch nun soll es beim Weihnachtstermin bleiben, wie das Studio Warner Bros. am Mittwoch bekannt gab. Es gibt aber eine Überraschung – gleichzeitig kommt der Film am 25. Dezember auch beim Streamingdienst HBO Max des Medienkonzerns Warner Media heraus. Gewöhnlich dauert es Wochen bis zur Streaming-Verwertung.

"Es ist Zeit", schrieb Hauptdarstellerin Gal Gadot auf Twitter. "Wir haben alle lange Zeit darauf gewartet." Dies sei keine einfache Entscheidung gewesen, aber Covid habe die ganze Welt durcheinandergebracht. Regisseurin Patty Jenkins sagte in einer Mitteilung, sie hoffe, dass der Film zur Weihnachtszeit "ein bisschen Freude und eine Atempause" bringen könne. Laut Hollywood Reporter empfahl Jenkins den Zuschauern, die Wonder Woman-Fortsetzung auf der großen Leinwand zu sehen, solange die Covid-Vorschriften in Kinos befolgt werden.

Teil eins war ein großer Erfolg



Der internationale Filmstart außerhalb der USA sei für den 16. Dezember geplant, schreibt das Branchenblatt. In wichtigen Märkten in den USA und weltweit sind die Kinos wegen der Coronavirus-Krise geschlossen oder dürfen nur mit geringer Auslastung öffnen. Zahlreiche geplante Filmstarts sind in den letzten Monaten auf 2021 verlegt worden.

Wonder Woman 1984 mit Gadot als Amazonenkämpferin sollte im Juni in die US-Kinos kommen. Coronabedingt folgten mehrere Aufschübe, zuletzt von Oktober auf Dezember. Der Original-Film Wonder Woman mit Gadot, Chris Pine und Robin Wright war 2017 ein großer Kinohit. Jenkins (Monster) hat die Fortsetzung an vielen Schauplätzen in drei Ländern gedreht. (APA)