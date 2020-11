Das Vergleichsvideo zeigt das Spiel auf Xbox One X und Xbox Series X, Unterschiede sind kaum sichtbar

Keanu Reeves wurde im letzten Jahr als Protagonist enthüllt.

Foto: CD Projekt Red

Im April hätte Cyberpunk 2077, der Blockbuster der Witcher-Macher, eigentlich schon erscheinen sollen. Unzählige Verschiebungen später soll es am 10. Dezember jetzt endlich für PC, Xbox One/Xbox Series X/S und Playstation 4/5 soweit sein.

Nachdem in den meisten Präsentationen bisher die PC-Version gezeigt wurde, darf nun endlich ein Blick auf die Ausgabe für die Xbox Series X geworfen werden. Ganz so beeindruckend sieht das leider nicht aus.

Cyberpunk 2077

Noch nicht Next-Gen

Nachdem die Entwickler offiziell bestätigt haben, dass eine Next-Gen-Version in diesem Jahr nicht mehr erscheinen wird, hatte man sich als PS5- bzw. Xbox Series X-Besitzer dennoch auf eine technisch zumindest aufgepeppte Version gefreut. Nun sieht man in dem Vergleichsvideo zwischen Xbox One X und Xbox Series X – die PS5 wurde gänzlich ausgespart – leider kaum technische Unterschiede.

Das liegt zum einen sicher daran, dass das Video nur in Full-HD-Auflösung angesehen werden kann, was keine Rückschlüsse auf eine mögliche 4K-Auflösung zulässt. Auch beschränkt sich die Darstellung im Video auf 30 Frames pro Sekunde, obwohl man bei der Series X auf 60 FPS hofft. Zu guter letzt wurden auch keine Szenen direkt verglichen, sondern die Xbox Series X-Abschnitte im Video sind andere, als die auf der Xbox One gezeigten.



Auch eine Kooperation mit Porsche wurde für das Spiel abgeschlossen. Foto: CD Projekt Red

Hoffnung bleibt

Auch wenn das Video Next-Gen-Besitzer im Unklaren lässt, ob sie bei Cyberpunk 2077 von der neuen Hardware tatsächlich profitieren werden, werden zum Start mit Sicherheit trotzdem die Verkaufszahlen nach oben schnellen.

Der Hype um das Game ist trotz der Verschiebungen und der verordneten Crunchtime gegenüber den Mitarbeitern ungebrochen. In knapp einem Monat soll es dann wirklich soweit sein, und man kann sich selbst ein Bild vom Spiel machen. Außer, es wird wieder verschoben. (aam, 19.11.2020)