Café Puls meldet hohes Zuschauerinteresse im November bisher. Foto: Screenshot Puls4

Hohes Zuschauerinteresse für sein Frühstücksfernsehen meldet der Privatsender Puls 4. Von 1. bis 18. November kommt "Café Puls" auf durchschnittlich 30,3 Prozent Marktanteil in der jungen Zuschauergruppe. Der November ist in dieser Kategorie bis dahin laut Sender der erfolgreichste Monat seit acht Jahren. In der Gesamtbevölkerung ab zwölf Jahren schafft "Café Puls" im aktuellen Monat 20 Prozent Marktanteil.

Besonders stark war das Interesse in den vergangenen Tagen mit 38,5 Prozent Marktanteil in der jungen Sehergruppe zwischen 12 und 49 Jahren. Zum Vergleich: Der ORF erreichte mit "Guten Morgen Österreich" 8,8 Prozent. Bei den Zuschauern 12+ kam "Café Puls" auf 24,4 Prozent, "Guten Morgen Österreich" schaffte in diesen drei Tagen durchschnittlich 25,9 Prozent.

40 Prozent Marktanteil bei Zuschauern zwischen zwölf und 49 Jahren

Stärkster Tag im November war bisher der 17.: 40 Prozent Marktanteil zählt das Puls-4-Frühstücksfernsehen da bei den Zuschauern zwischen zwölf und 49 Jahren. Der ORF kommt an diesem Tag in dieser Zielgruppe auf 9,2 Prozent. Bei den Zuschauern ab zwölf beträgt der Marktanteil bei Puls 4 24,9 Prozent, beim ORF 24,6 Prozent.

Seit Wochenbeginn erreicht die Café Puls Familie mit ihren Formaten Café Puls Frühstücksfernsehen, Café Puls zu Mittag und Café Puls das Magazin rund 850.000 Zuseher im weitesten Seherkreis. (red, 19.11.2020)