Screenshot: tvthek.orf.at

Für Publizistikstudierende und zeitgeschichtlich interessierte Menschen, die dereinst über die Corona-Pandemie recherchieren, werden die aktuellen ORF-ZiBs ein wahrer Fundus sein. Der Mittwoch ragte dabei besonders hervor: Von der ZiB 18 über die ZiB 1 hin zur ZiB 2 hieß es da fast monothematisch: Corona, Corona, Corona.

Aufmacher um 18 Uhr. "Österreich bereitet Corona-Massentests vor", Florian Petautschnig aus der ZiB-Wissenschaftsredaktion – "Corona-bedingt in einem unserer Ausweichstudios" – kommentiert. Erste Meldung um 19.30 Uhr: "Jetzt wird schon ein Probelauf durchgeführt, wie Corona-Impfdosen in Europa rasch verteilt werden können." Günther Mayr aus der ZiB-Wissenschaftsredaktion bestätigt das. Lead von Anchorman Armin Wolf um 22 Uhr: "Erstmals sind binnen 24 Stunden mehr als 100 Menschen mit dem Virus gestorben." In nur drei Wochen habe sich die Zahl der insgesamt am Virus Verstorbenen verdoppelt.

Auch in den folgenden Beiträgen geht es um die Seuche: Bilder auf dem Bauch liegender Schwerkranker in österreichischen und Schweizer Intensivstationen und des, laut Tonspur, "einsamen Todes" von Covid-Opfern wechseln sich mit Berichten über sinnlos geöffnete Reisebüros und geplante Massentests in Südtirol ab.

Wem trotz dieses geballten Schreckens der Rest des Weltgeschehens ein Anliegen ist, wird dürr abgefertigt: Das heimische Gesetz gegen Hass im Netz kommt ebenso nur Unter-ferner-liefen vor wie US-Nochpräsident Donald Trumps neueste Verrenkungen. Zwar nehmen in Österreich offenbar viele Menschen das Virus weiter nicht ernst genug. Aber ist eine solche Überfrachtung der richtige Weg? (Irene Brickner, 19.11.2020)