Luxusimmobilien "Betongold der Alpen": ORF-"Schauplatz" über umstrittene Immobilienprojekte für Reiche ORF-Reporterin Nora Zoglauer über den Ausverkauf der Heimat, Widerstand und Einschüchterungen – Heute, 21.05 Uhr, ORF 2

TV-Tagebuch ORF-"ZiBs" in der Corona-Endlosschleife: Pandemisch überfrachtet Wem trotz des geballten Seuchen-Schreckens der Rest des Weltgeschehens ein Anliegen ist, wird dürr abgefertigt

Gemeinsam nichts tun Böhmermann antwortet mit Spot auf #besonderehelden-Kampagne der deutschen Regierung Darin blickt ein älterer Mann stolz darauf zurück, 2020 nichts gegen das Sterben der Flüchtlinge im Mittelmeer getan zu haben

Corona Deutsche Bundesregierung steigerte Werbeausgaben deutlich Die Bruttowerbeausgaben aller Ministerien und der Regierung als Ganzes stiegen von 60 Millionen im Vorjahr auf rund 150 Millionen Euro

Neue Vox-Show Deutsche Promis strippen gegen den Krebs "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" soll auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam – Modedesigner Guido Maria Kretschmer soll die Strip-Einlagen in Szene setzen

Diskriminierung Liefers: Keine Alberich-Witze im "Tatort" wären Ausgrenzung Kleinwüchsige Schauspielerin Christine Urspruch im "Tatort" aus Münster in ihrer Rolle immer wieder Ziel von Spott – "Übertriebene Schonung ebenfalls Ausgrenzung"

Sterbehilfe "Gott" im TV – Matthes: "Ich spiele Menschen und keine Thesenträger" Schauspieler gibt in TV-Event zum Thema Sterbehilfe einen Bischof – "Sonst bin ich durchaus meinungsfreudig, aber bei diesem Thema fällt mir das schwer"

Film-Verbot Medien fürchten Einschränkung der Pressefreiheit Frankreich plant ein Gesetz, das Foto- oder Filmaufnahmen von Polizisten verhindern soll – Journalistenverbände protestieren

Mitdiskutieren Talk1 und Talk im Hangar 7 Über Corona und Lockdown

Frühstücksfernsehen Café Puls meldet 20 Prozent Marktanteil bisher im November Privatsender zählt Bestwerte im nachrichtenstarken Monat

Kling Glöckchen "Dash & Lily" auf Netflix: Genau das Richtige für die Adventzeit Zwei Teenager sind kurz vor Weihnachten in New York auf der Suche nach der Liebe. Eine Romanverfilmung als herzerwärmende Serie

Parkinson Michael J. Fox geht in zweiten Schauspiel-Ruhestand "Alles hat seine Zeit, und meine Zeit, die ich mit einem zwölfstündigen Arbeitstag und dem Auswendiglernen von sieben Dialogseiten verbracht habe, liegt hinter mir"

Wahrheitsbeweis Prinz William begrüßt Untersuchung des Lady-Diana-Interviews BBC will das Zustandekommen des legendären Interviews von 1995 untersuchen, in dem Diana über die Untreue ihres Gatten Charles und eigene psychische und gesundheitliche Probleme sprach

Switchlist Corona, Ausverkauf der Alpen, Eislady – TV-Tipps für Donnerstag Die Robin Hoods von Marseille – Hilfe für die Armen, Talk1 Spezial: Schule im Lockdown, Politik live, Talk im Hangar-7: Corona-Weltmeister Österreich – Alles falsch gemacht?, Eco, Inside Brüssel, Stöckl – dazu die Radiotipps

