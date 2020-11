Interessant: "Die B&T-Pistole APC9 PRO G ist die nächste Entwicklungsstufe der bewährten APC9. Verbesserungen gegenüber der APC9 sind der beidseitige, klappbare, nicht mitlaufende Durchladehebel, der wechselbare Griff mit M4-Schnittstelle sowie die Integration des Verschlussfanghebels in den Verschlusslösehebel. Damit erfüllt die Waffe die heutigen Anforderungen des Militärs und der Polizei und ist somit auch für Sportschützen eine attraktive Waffe."

Schießen geht vor Lesen in der Regierung. Foto: imago/A. Friedrichs

Das Ding sieht aus wie eine futuristische Maschinenpistole und ist in einem der Wiener Waffengeschäfte zu haben, die trotz Lockdown offen halten dürfen. Weil sie "systemrelevant" sind.

Nicht systemrelevant: Buchläden. Wer also etwa das neueste Michael-Köhlmeier-Modell (mit Durchblätterhebel?) oder auch das ultimative Kochbuch "Rezepte für den Lockdown" kaufen will, steht vor verschlossenen Türen. Nicht einmal kontaktlose Abholung ist gestattet. Bleibt nur der Onlinehandel und für Spezialbuchhandlungen der Konkurs.

Kunst und Kultur haben es schon seit ein paar Jahren nicht leicht. Schon unter Türkis-Blau gab es einen Kulturminister, der sich für Kultur eigentlich nicht interessierte (Gernot Blümel), und unter Türkis-Grün (Werner Kogler) ist es nicht wesentlich besser. Aber was will man, die Jagd und das Sportschießen sind auch Kulturtechniken, und deren Interessenvertreter haben die bessere Lobby. Schießen geht vor Lesen in der Regierung. (Hans Rauscher, 20.11.2020)