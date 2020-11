19.40 REPORTAGE

Re: Verkäuferin mit Herz Jeden Morgen sortiert Leokadija Lescika neue Produkte in ihren alten Lieferwagen. Dann geht es los – acht bis neun Stunden durch die lettische Provinz. Bis 20.15, Arte

20.03 HERAUSRAGEND

Hallo Österreich Über Menschen, die in diesem Land Herausragendes leisten. Wer an die Sache mit dem nötigen unzynischen Geist herangeht, wird vielleicht staunen. Bis 20.15, ORF 1

20.15 KRIMINELL

Die Chefin Laufen ist gesund, nicht für Herrn Thalberg. Der wird bei seiner Joggingrunde entführt und ermodet. Und Chefkommis sarin Vera Lanz hat den nächsten Fall. Katharina Böhm behauptet sich als resolute und grantelnde Ermittlerin im traditionell von Männern besetzten Freitagskrimi. Bis 21.20, ORF 2

21.45 DOKUMENTATION

Jane Birkin Ausstrahlung hat man, oder man hat sie nicht. Jane Birkin verzaubert, indem sie einfach nur ihr Haar zurückwirft. Die Dokumentation macht diese Faszination in Archiv- und Filmaufnahmen sowie in zahlreichen Interviews im beruflichen wie auch privaten Umfeld greifbar. Um 22.40 folgt ein Konzert Birkins in Paris 1991. Bis 0.20, Arte

Foto: Jean-Pierre Fizet/Albina/ORTF

22.25 DE NIRO

In den Straßen der Bronx (A Bronx Tale, USA 1993, Robert De Niro) Das Regiedebüt vom Schauspielvirtuosen De Niro erzählt mit verhaltener Präzision von den Konflikten eines kleinen Burschen in Little Italy. Einerseits wird dieser vom charismatischen Mafia paten Chazz Palminteri bezirzt, auf der anderen Seite stehen die warnenden Worte seines Papas De Niro, der sein Geld ehrlich mit Busfahren verdient. Ohne aufdringlich moralischem Duktus aufbereitet, dafür mit etlichen Popsongs der 1960er geschmückt, ist A Bronx Tale ein Sozialmärchen der angenehmen Art. Bis 0.05, 3sat

mrchrisl28

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Vertreibung – Odsun: Die Geschichte der Sudetendeutschen Verdrängtes Kapitel der Geschichte. Knapp drei Millionen Sudetendeutsche wurden 1945 aus ihrer Heimat vertrieben. Zum 75. Jahrestag der Vertreibungen widmet sich die Doku diesem dunklen Kapitel europäischer Geschichte und stellt Bezüge zur Gegenwart her. Bis 0.05, ORF 2

23.00 SATIRE

ZDF Magazin Royale Jan Böhmermann begrüßt Gäste und musiziert mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Bis 23.30, ZDF

23.30 MAGAZIN

Aspekte Das Kulturmagazin stellt Fragen rund um das Virus: Vertieft die Pandemie die Gräben, und kann ein Virus Künstler karrieren knicken? Bis 0.15, ZDF

0.20 MAGAZIN

Tracks Das Popkulturmagazin berichtet über handgenähte Comics, DJane AZF, Regisseurin Karen Palmer und Christopher Bauders Skulpturen aus Licht. Bis 0.25, Arte