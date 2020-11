Innsbruck – Im Penaltyschießen haben sich die Innsbrucker Haie am Donnerstag in einem Spiel der 16. Runde der ICE-Eishockeyliga gegen Schlusslicht VSV durchgesetzt. Nach drei Dritteln war es 4:4 gestanden (2:3,1:0,1:1), die Verlängerung brachte keine Entscheidung. Den siegbringenden Penalty verwertete Braden Dean Christoffer. In der Tabelle blieb Innsbruck auf Platz acht. (APA, 19.11.2020)

HC Innsbruck Haie – VSV 5:4 n.P. (2:3,1:0,1:1;0:0)