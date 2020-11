PRO: Fußball ist kein Turmspringen



von Philip Bauer



"Was wollen Sie von mir? Wollen Sie eine erfolgreiche Weltmeisterschaft, oder wollen Sie, dass wir mit schönem Fußball ausscheiden?" Ja, der deutsche Nationalspieler Per Mertesacker reagierte gereizt, als man ihm kurz nach dem WM-Achtelfinale 2014 gegen Algerien auf das schwerfällige Umschaltspiel ansprach. "Mir völlig wurscht". Zu Recht. Eine Woche später zerlegte Deutschland Gastgeber Brasilien mit 7:1. Weitere fünf Tage später war die Mannschaft Weltmeister. Das Umschaltspiel gegen Algerien hat sich weniger ins kollektive Gedächtnis gebrannt.

Österreich wird nicht Weltmeister, auch nicht Europameister. Für diese Prognose muss man nicht über die Kristallkugel streicheln. Aber vielleicht, und das wäre ja etwas, gelingt bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer ein Sieg. Es wäre der erste bei einer Endrunde seit über 30 Jahren. Unter Teamchef Franco Foda ist ein solcher Erfolg denkbar. Foda ist ein Ergebnisorientierter, ein Realist. Er hat Sturm Graz nicht mit Tiki-Taka zur Meisterschaft geführt, er will den Kontinent nicht mit Jogo Bonito verzaubern.

Es sind harte Zeiten. Und harte Zeiten erfordern dreckige Siege. A Tupferl, a Gaberl, a Scheiberl, a Goi? Fußball für die Galerie ist in einer leeren Arena genauso gefragt wie der Stadionsprecher. Man kann sich die Gustostückerln für bessere Tage aufheben.

Die Ära Foda ist nach der Europameisterschaft 2021 zu bewerten. Dort, in den Spielen gegen Nordmazedonien, die Niederlande und die Ukraine, zählt es. Dort wird abgerechnet. Das Achtelfinale ist Pflicht, das Viertelfinale Kür, das Halbfinale undenkbar.



Man kann darüber diskutieren, ob Foda 2017 die beste Wahl war. Jürgen Klopp war leider verhindert. Ihn aber jetzt, also ein halbes Jahr vor der Europameisterschaft nach gelungener Qualifikation und Gruppensieg in der Nations League, infrage zu stellen ist nicht nur unsinnig, sondern auch unfair. Unter dem Strich zählen im Fußballgeschäft Ergebnisse – und die passen. Also Augen zu und durch. Wer ein Faible für Haltungsnoten hat, kann sich dem Turmspringen widmen. Ein gehockter Auerbach ist ohnehin schöner anzusehen als ein Testspiel in Luxemburg. (Philip Bauer, 20.11.2020)