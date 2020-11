Eine Statue des libanesischen Künstlers Hayat Nazer im Hafen Beiruts wurde aus Trümmern der riesigen Explosion im Sommer gebaut. Foto: Reuters / Mohamed Azakir

Beirut – Der Libanon hat eine Transportfirma mit der Entsorgung von 49 im Hafen von Beirut gelagerten Containern voller entzündlicher Chemikalien beauftragt. Combi Lift habe bereits kurz nach der Vertragsunterzeichnung am 11. November mit der Entfernung des Gefahrenguts begonnen, so das Büro des Ministerpräsidenten am Donnerstag. Die Container mit ätzender Säure hätten mehr als ein Jahrzehnt unter Aufsicht der libanesischen Zollbehörde in einer Freiluft-Ladezone des Hafens gelagert.

Beirut war Anfang August von einer gewaltigen Explosion erschüttert worden, bei der mehr als 200 Menschen getötet und mindestens 6.500 weitere verletzt worden waren. Weite Teile der Stadt wurden durch die Explosion verwüstet. Rund 2.750 Tonnen ungesichertes Ammoniumnitrat, die jahrelang im Hafen gelagert hatten, waren explodiert.

Der kommissarische Hafenchef Bassem al-Kaissi nannte den Abtransport der Container eine notwendige "präventive Maßnahme". Sollten sie Feuer fangen, "würde Beirut ausgelöscht werden", sagte er. Die deutsche Firma Combi Lift soll die Chemikalien in speziellen Containern abtransportieren. Die Firma erhält dafür 3,6 Millionen Dollar (drei Millionen Euro), von denen die Hafenbehörde zwei Millionen Dollar bezahlen soll. (APA, 20.11.2020)