Mit Freundinnen und Freunden verbindet einen oft eine langjährige Geschichte – mit allen Facetten, voller gemeinsamer Erlebnisse. Und nicht auf jedes dieser Erlebnisse ist man rückblickend unbedingt stolz. Als man auf der Party im Jahr 1999 betrunken inmitten leerer Flaschen am Küchenboden eingeschlafen ist. Oder damals auf Interrail das ganze Zugabteil mit lautem Schnarchen wachgehalten hat. Oder gemeinsam mit der Lieblingskollegin das erste wichtige Kundenmeeting samt Präsentation abgehalten hat, um nachher draufzukommen, dass das Hosentürl die ganze Zeit über offen war.

Gut, dann gibt es also Mitwisser. Das wäre ja an sich halb so schlimm. Schließlich vertraut man seinen Freunden. Doch wie die nun mal sind, holen sie zuverlässig in den unpassendsten Situationen gern die unangenehmsten und peinlichsten Geschichten aus dem Erinnerungsfundus hervor. "Mah, kennts ihr schon die Geschichte, als ..." Ja, wir kennen sie schon, bitte hör einfach auf zu reden.

Welche Geschichte über Sie geben Ihre Freunde immer gern zum Besten?

Und in welchen Situationen? Mit welcher Geschichte können Sie sich umgekehrt rächen? Erzählen Sie im Forum von Ihrem Leid! (aan, 25.11.2020)