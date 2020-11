Kanzlerin will Merkel bis zur Bundestagswahl 2021 bleiben. Als CDU-Chefin trat sie jedoch im Herbst 2018 – nach 18 Jahren Amtszeit – zurück. Die Nachfolge wurde in ihrem Sinne geregelt, Merkels Vertraute Annegret Kramp-Karrenbauer setzte sich Anfang Dezember 2010 am Parteitag in Hamburg knapp gegen Friedrich Merz durch.

Doch Merkels Hoffnung scheiterte – auch weil die übermächtige Merkel ihr nicht genug Raum zur Profilierung einräumte.

Am 10. Februar 2020, nach knapp einem Jahr im Amt, kündigte AKK ihren Rücktritt an. Formal ist sie aber immer noch im Amt, die CDU schafft wegen Corona den für eine Wahl nötigen Präsenzparteitag nicht.