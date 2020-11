DER STANDARD

Hier das Line-Up. In Folge #2 von ÜBER: DRAUSSEN mit dabei:

* Rebecca Makkai mit "Das Schneemädchen" von Eowyn Ivey + "The Brief History of the Dead" von Kevin Brockmeier

* Elfriede Jelinek zu Christoph Schlingensief + Susanne Gaensheimer zu "So schön wir hier kanns im Himmel gar nicht sein" + Paul Poet zu "Kein falsches Wort jetzt" + Jörg Lukas Matthaei zu "Ich weiß, ich war’s"

* Ann Cotten mit "Andymon" von Angela und Karlheinz Steinmüller + "All that really happens / Das einzige was passiert" von Joe Wenderoth

* Monika Rinck mit "and then the doors opened again" herausgegeben von David Weber-Krebs

* Rocko Schamoni mit "Bakunins Beichte" hg. von Kurt Kersten + "Unsere Welt neu denken" von Maja Göpel + "Monte Verità von Stefan Bollmann (red, 22.11.2020)