Bis 30. November läuft die Aktion. Foto: Playstation

Ab dem 20. November lädt Playstation zehn Tage lang zum Black Friday im Playstation Store. FIFA 21 oder The Last of Us 2 um knapp 40 Euro, vergünstigte Playstation Plus Monats-Abonnements und einiges mehr warten auf Playstation-Besitzer.

Sehr aktuelle Games sind etwa Watchdogs Legion, 45,49 statt 69,99 Euro, Marvel's Avengers 34,99 statt 69,99 Euro und Star Wars Squadrons, 24,79 statt 39,99 Euro. Eine Jahres-Mitgliedschaft gibt es statt um 59,99 um 44,99 Euro. Wer in den Cloud-Gaming-Abo-Dienst Playstation Now schnuppern will, wo man unter anderem Playstation 3 und Playstation 4 Games streamen kann, der kann das jetzt ebenfalls um rund 20% weniger Investment tun.

Der Store bietet einen guten Überblick zu den Angeboten. Foto: Sony

Bis zum 30. November läuft die Aktion. Der Store lässt sich im Browser oder auf der Playstation direkt anwählen. Voraussetzung ist ein Playstation-Account. (red, 20.11.2020)