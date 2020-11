Wien – Früher hätte man wohl von einem bedeutungsschweren Himmelszeichen gesprochen: Wie schon während des ersten Lockdowns Anfang April war in der Nacht auf Donnerstag über Österreich eine große grüner Feuerkugel zu sehen. Wie der Kurator der Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien, Ludovic Ferriere, mitteilte, gibt es in Deutschland, Italien und Österreich zahlreiche Beobachtungsmeldungen über die Leuchterscheinung.

Video: Feuerball über Mitteleuropa AllSky7

Über 30 Meldungen

Um etwa 04.48 Uhr war die Feuerkugel am Donnerstag trotz schlechten Wetters südwestlich von Wien zu sehen. Bisher gibt es laut Ferriere bereits mehr als 30 Meldungen über Beobachtungen. Die Himmelserscheinung dürfte mit dem Leoniden Meteorschauer in Verbindung stehen, dessen Höhepunkt in der Nacht auf Dienstag erreicht wurde. Nach wie vor seien davon Meteoriten zu beobachten, so Ferriere – aber eine Feuerkugel wie diese sei eine Rarität.

Ob der Himmelskörper in der Erdatmosphäre vollständig verglüht ist oder es zu einem Metoritenfall gekommen ist, also Reste auf die Erde gestürzt sind, ist noch unklar. Ferriere bittet jedenfalls, Beobachtungen der Feuerkugel auf der entsprechenden Meldeseite des NHM im Internet einzutragen.

Video: Feuerball über der Tasmanischen See. Guardian News

Leuchterscheinung auf der Südhalbkugel

Auf der anderen Seite der Erdkugel war am späten Abend des 18. November (Ortszeit) übrigens ein ähnliches Phänomen zu beobachten. Die Kamera des australischen Forschungsschiffs RV Investigator, das sich zu diesem Zeitpunkt in der Tasmanischen See aufgehalten hat, nahm das Ereignis auf. Der Feuerball von ebenso grünlicher Färbung wie jener über Österreich (das grüne Leuchten ist auf das Element Magnesium zurückzuführen), raste direkt vor dem Schiff von links oben kommend quer über den Himmel und zerbrach dabei in mehrere Teile. (red, APA, 20.11.2020)