Es wurden mehrere Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz und dem Veranstaltungsgesetz erstattet. Foto: Getty Images

Am Donnerstagabend gab es einen Polizeieinsatz beim Wiener Akademikerbund in Wien-Josefstadt, berichtet der "Kurier". Demnach sollen sich dort 60 bis 70 Personen in einem Keller zu einer außerordentlichen Generalversammlung getroffen haben. "Die angetroffenen Personen befanden sich auf engstem Raum ohne Mund-Nasen-Schutz", sagte ein Polizeisprecher gegenüber dem "Kurier". Es seien mehrere Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz und dem Veranstaltungsgesetz erstattet worden.

Laut Polizei sollen die Anwesenden beim Eintreffen der Beamten die Tür versperrt und gesagt haben: "Wir machen mit unserem Treffen weiter." Man ist sich offenbar keines Fehlverhaltens bewusst. "Wir hatten dringliche Dinge zu beratschlagen", sagte Christian Zeitz vom Wiener Akademikerbund zum "Kurier". Bei dem Treffen sei es sogar um die Corona-Maßnahmen gegangen: "Im Hinblick auf das Corona-Regime muss man aktiv gegen die Regierung auftreten", so Zeitz. (red, 20.11.2020)