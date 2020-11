Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht

[Inland] Massentests starten am 5. Dezember: Zuerst für Lehrer, danach für Polizei – und auch virusbelastete Gemeinden.

Elf Punkte gegen den dritten Lockdown.

Aber rot sind sie nicht. Drei Thesen zur SPÖ-Neos-Koalition.

[Kommentar] Das Bundesheer hat zwar mehr Budget bekommen – es muss aber aufpassen, nicht auf eine Organisation, die bloße Hilfskräfte stellt, reduziert zu werden.

[Wirtschaft] Neue Regelung zur Sonderbetreuungszeit mit Parallelen zur Kurzarbeit.

EU-Kommission ermöglicht erweiterten Fixkostenzuschuss.

[Podcast] Wie hat China die zweite Corona-Welle verhindert?

[Jobs] Viele sind zurück im Homeoffice. Informiert euch, wie ihr eure Produktivität steigern und ein Tief vermeiden könnt.

[Immobiliensuche] Hier entlang zu wunderbaren Altbauwohnungen in Wien. Findet schnell & einfach eure Traumwohnung. Darauf könnt ihr bauen.

[Wetter] Nach einer verbreitet frostigen Nacht gibt es tagsüber viel Sonnenschein. Die lokalen Nebelreste lichten sich in den meisten Fällen rasch, nur in Teilen Ostösterreichs ziehen bis Mittag noch ein paar tiefe Wolkenfelder durch. Am Nachmittag dürfte es dann überall sehr sonnig sein. Der Wind weht oft nur schwach. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 3 bis 8 Grad.

[Zum Tag] 1783: Der erste bemannte freifliegende Heißluftballon der Gebrüder Montgolfier mit den Passagieren Jean-François Pilâtre de Rozier und François d’Arlandes startet in Paris. Die Fahrt dauert 25 Minuten und führt in die Randbezirke von Paris.