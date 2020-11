Zahlreiche Mörsergranaten schlugen in der afghanischen Hauptstadt ein. Mindestens drei Zivilisten starben, elf wurden verletzt

Sicherheitskräfte sichern einen Einschlagsort in Kabul. Foto: EPA / Jawad Jalali

Kabul – Beim Einschlag zahlreicher Mörsergranaten in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens drei Menschen getötet worden. Weitere elf Zivilisten seien bei dem Angriff verwundet worden, teilte das Innenministerium am Samstag mit. 14 Granaten schlugen demnach überwiegend in Wohngebieten ein.

Im August hatte es einen ähnlichen Angriff gegeben. Damals schlugen in Kabul mehr als ein Dutzend Raketen ein. Mehrere Menschen wurden bei der Attacke verletzt und getötet. Damals reklamierte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Angriff für sich.

Trotz der Aufnahme innerafghanischer Friedensgespräche zwischen den militant-islamistischen Taliban und der Republik geht der Konflikt im Land weiter. Auch der IS verübt regelmäßig Anschläge. (APA, 21.11.2020)