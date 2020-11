Elektro-Autos werden von den Steuererhöhungen ausgenommen sein. Foto: AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS

Die türkis-grüne Koalition hat am Freitagabend ein Gesetzespaket zur Ökologisierung des Steuersystems im Nationalrat eingebracht, das nun im zuständigen parlamentarischen Ausschuss beraten wird. In diesem Paket findet sich die Erhöhung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) für emissionsstarke Autos, wie Der STANDARD bereits berichtete. Ab Mitte des kommenden Jahres bis 2024 soll der Malusbetrag für den CO2-Ausstoß von 50 auf 80 Euro erhöht werden. Erhöhungen soll es auch beim CO2-Abzugsbetrag und beim Höchststeuersatz geben. Vizekanzler Werner Kogler und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (beide Grüne) kündigten für Samstag 10.30 Uhr eine Pressekonferenz mit dem Titel "Nächste Schritte zur ökosozialen Steuerreform" an.

Für alle jene, die sich noch vor dem 1. Juni 2021 für ein Auto mit hohem CO2-Ausstoß entscheiden, soll die Gesetzesänderung nicht greifen, so der Entwurf. Prinzipiell von der NoVA befreit sind Elektro-Fahrzeuge, Autos mit Wasserstoff-Antrieb und alle Fahrzeuge mit einem Emissionswert von null Gramm CO2 pro km. Andere Ausnahmen sollen durch die Reform gestrichen werden.

Pendlerpauschale reformiert

Bei der Pendlerpauschale sollen auch Fahrten mit Dienstfahrrädern oder Elektrofahrrädern gezählt werden können, sollten diese privat genutzt werden. Öffi-Tickets, die nicht vom Arbeitgeber bezahlt werden, sollen steuerlich begünstigt werden.

Auch grüner Bahnstrom soll billiger werden. Von den Eisenbahnen selbst erzeugte, erneuerbare Elektrizität soll gänzlich von der Energieabgabe befreit werden. Beim restlichen Bahnstrom ist eine erhebliche Reduktion der Steuer geplant. (red, 21.11.2020)